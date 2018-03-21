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〈中石化展望〉營運雙主軸並行 中國新廠Q3投產 將

鉅亨網2018/03/21 19:06
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中石化 (1314-TW) 今 (21) 日舉行媒體春酒，中石化董事長林克銘表示，目前營運以「石化本業」與「土地開發」雙主軸並行，預估今年上半年本業獲利表現將與去年同期相當，且下半年中國新廠產能將陸續開出，可望貢獻明年營運，除中國石化佈局外，未來也將進軍印度市場。

中石化揮別過去 5 年虧損低潮，去年順利轉虧為盈，林克銘表示，為尋求更長期且穩定利潤，今年起將以石化本業與土地開發雙主軸並行，石化本業部分將開發高附加價值與新材料應用，現階段苗栗頭份廠生產尼龍 6 年產能約 3.6 萬噸，目前已逐步完成工塑特殊產品原料設備升級改造，預計今年底前改造完成，將可多樣化生產高端尼龍 6，挹注營運動能。

除苗栗頭份廠改造外，林克銘指出，高雄橋頭廠特化材料研發中心也在興建中，預計興建時間約 3 至 5 年，未來將結合尼龍 6，朝向汽車專用的工程塑膠等特殊工塑原料佈局。

中國新廠部分，林克銘表示，中國江蘇南通的如東環己酮新廠，將於第 3 季陸續投產，年產能約 10 萬噸。

中石化目前也在評估進軍東南亞市場，林克銘也透露，未來石化本業除佈局中國外，也將參與中油領軍的石化產業聯盟，以尋求新突破，他指出，以往中石化跨足海外石化市場腳步太慢，而印度市場將是第二個中國，希望在中國市場落後的，能在印度市場追回來。

展望今年，林克銘指出，本季本業表現將略差於去年同期，但第 2 季則會優於去年同期，整體來看，今年上半年獲利表現可望與去年相當。

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