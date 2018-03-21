影音／長照需求大　在地醫護產學結盟育才

秀傳紀念醫院21日上午與大葉大學簽訂合作計畫協議書，期盼透過彰化縣優質醫院與彰化優質學府的結盟，共同培育產業未來人才，開創在地求學、在地就業、在地醫護服務升級的願景。

大葉大學校長梁卓中指出，秀傳紀念醫院不斷精進醫療技術、儀器設備與服務品質，提供專業且全面的醫護服務。醫院與大學產學合作，一方面能結合理論與實務，培育優秀人才，未來學生在學校就能選修專業醫師的課程，另一方面也能借重醫院的臨床經驗，將師生的創新研發能量落實到應用層面，提供更符合大眾需求的醫護相關產品。



▲秀傳醫院院長李佩淵與大葉大學校長梁卓中代表雙方簽約，未來雙方在教學、研究，都將展開密切合作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

梁卓中說，學校結合護理學系、視光學系、運動健康管理學系、醫療器材設計與材料學士學位學程等科系，建構完整的護理暨健康學院，為健康照護產業培育更多面向的專業人才。護理學院老師更帶領學生走出校園，到在地長照或養護機構服務，落實社會責任，因應長照需求，未來大葉跨學系組成的跨領域團隊，也將協助秀傳醫院設計長照醫療產品。



▲秀傳醫院院長李佩淵與大葉大學校長梁卓中代表雙方簽約，未來雙方在教學、研究，都將展開密切合作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

秀傳紀念醫院院長李佩淵表示，未來雙方不論教學、研究，都將展開密切合作，除了技術交流、人才培育、圖書資源共享，醫院也將傳承臨床經驗給學子，同時提供實習機會給大葉大學護理學院學生。

李佩淵說，醫院設有醫工部門、眼科與眼鏡部門、資訊部門、護理部門，可以跟大葉大學的醫材學程、視光系、資工系、護理系、運健系相對應，歡迎這些醫護產業的生力軍，加入為在地鄉親服務的行列，也期待產學合作的研發成果，帶動醫療照護產業邁向新的里程碑。



▲秀傳醫院院長李佩淵與大葉大學校長梁卓中代表雙方簽約，未來雙方在教學、研究，都將展開密切合作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

彰化縣衛生局副局長尚筱菁說，秀傳紀念醫院在彰化已經深耕超過40年，醫療服務品質具有高度口碑，推動衛教更是不遺餘力，大葉大學是一所產學導向的大學，師生研發能量豐沛，也是彰化唯一設有護理系的大學，很開心能見證雙方合作，為在地醫療育才，同時提供更好的服務。