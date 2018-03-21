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澳洲前總理陸克文稱 西方沒讀懂習近平

中央社2018/03/21 19:00
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者陳家倫上海21日電）澳洲前總理陸克文今天撰文表示，中國取消國家主席任期限制，震動了西方；但習近平「並非突然變了」，外界對中國的樂觀態度源於鄧小平，而習近平的中國，從根本上是不一樣的。

被視為「中國通」的陸克文（Kevin Rudd）曾任澳洲總理，現為總部設在紐約及華盛頓的「亞洲社會政策研究所」（Asia Society Policy Institute）負責人。他大學開始學中文，並曾赴台留學，「陸克文」是他給自己取的中文名字。

陸克文今天在紐約時報撰文「西方世界沒有讀懂習近平（What the West Doesn't Get About Xi Jinping）」，內容提到，中國全國人民代表大會最近決定取消中國國家主席職位的任期限制，震動了西方。

但他表示，這種衝擊感，更多暴露出問題在西方而非中國身上。中國國家主席習近平「並非突然變了」，為了當上最高領導人，他對主要對手採取迂迴戰術，然後將他們全部除掉。

陸克文指出，習近平現在領導著6個高層「領導小組」，還有多個中央和其他委員會，涵蓋所有主要政策領域，習近平思想寫入「憲法」，取消職務任期限制只是錦上添花，即使沒有這個變化，習近平也可能繼續擔任中國的最高領導人。

他表示，許多人將關注重點放在習近平的「新威權主義」（new authoritarianism）上，但過去幾年的變化是，中國在意識形態上開始部分回歸馬列主義正統思想，中共則在恢復黨凌駕於國家政策體制之上的制度性地位。

陸克文認為，也許西方分析最大的失誤之處，就是認為一旦中國的經濟實力開始匹敵美國，習近平會繼續保持自由的、基於國際規則的秩序。再一次，這個期望與眾所周知的事實相悖。

他說，中國一直表示，現行秩序是上一次世界大戰獲勝方的發明，中國沒有獲得發言權，中國從未認同西方人權的看法，對自由貿易持有矛盾態度，從它對世界貿易組織（WTO）有所保留的支持、對跨太平洋夥伴協定（TPP）的反對中可以看到。

此外，習近平已明確呼籲「一種新型大國關係」及一種積極的新型外交政策，而不再奉行中共前領導人鄧小平「韜光養晦」的政策。因此，就有亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）、上海合作組織及「一帶一路」倡議。

陸克文表示，外界應當很清楚習近平想要為中國帶來什麼，而不是透過西方玫瑰色的眼鏡看待中國。西方的這種樂觀態度是由鄧小平的中國形象所塑造的，那已經是1/4個世紀以前的事。習近平的中國，從根本上是不一樣的。（編輯：林克倫）1070321

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