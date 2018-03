澳洲前總理陸克文稱 西方沒讀懂習近平

(中央社記者陳家倫上海21日電)澳洲前總理陸克文今天撰文表示,中國取消國家主席任期限制,震動了西方;但習近平「並非突然變了」,外界對中國的樂觀態度源於鄧小平,而習近平的中國,從根本上是不一樣的。

被視為「中國通」的陸克文(Kevin Rudd)曾任澳洲總理,現為總部設在紐約及華盛頓的「亞洲社會政策研究所」(Asia Society Policy Institute)負責人。他大學開始學中文,並曾赴台留學,「陸克文」是他給自己取的中文名字。

陸克文今天在紐約時報撰文「西方世界沒有讀懂習近平(What the West Doesn't Get About Xi Jinping)」,內容提到,中國全國人民代表大會最近決定取消中國國家主席職位的任期限制,震動了西方。