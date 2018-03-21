台灣挖礦惡意程式全球第三多 去年逾3.6萬個

（中央社記者吳家豪台北21日電）資安業者趨勢科技指出，加密虛擬貨幣挖礦活動是2017年家用路由器所連接裝置最常偵測到的網路事件，偵測數量最多的國家分別是日本、印度、台灣、美國和澳洲，台灣數量逾3.6萬個、排名全球第三。
趨勢科技今天發布新聞稿表示，隨著全球越來越多投資人趨之若鶩的投資加密貨幣，其巨幅的價格波動也吸引網路犯罪分子紛紛加入，利用挖礦程式來增加獲利。
根據趨勢科技Smart Protection Network全球威脅情報網的資料，2017年在日本偵測到14萬4779個加密虛擬貨幣挖礦惡意程式，全球最多；其次依序為印度7萬4155個、台灣3萬6764個、美國2萬7292個、澳洲1萬9938個。
趨勢科技發現，網路犯罪集團開採加密虛擬貨幣的手法也開始有了改變，包括濫用合法工具、偏好更容易在消費性電腦CPU（中央處理器）上執行開採演算法的門羅幣，以及直接將惡意程式碼載入系統記憶體當中、採用無檔案式加密虛擬貨幣挖礦程式。
趨勢科技表示，未經授權的加密虛擬貨幣挖礦活動不像勒索軟體需要實際與受害者互動來勒索贖金，除非裝置上出現電量激增或系統當機的狀況，否則幾乎不會被發現，也因此讓使用者對這類新興形態攻擊手法較缺乏戒心。
對此，趨勢科技提醒消費者，當發現電腦處理速度變慢時，可以檢查電腦CPU使用率，若有異常飆高現象，可以關閉瀏覽器頁面並觀察CPU使用率是否回歸正常。
此外，趨勢科技建議也要將瀏覽器及外掛程式隨時保持更新，以防止歹徒利用漏洞入侵系統。除了定期修補、更新軟體外，企業IT系統管理員和資安人員也可以考慮應用程式白名單或類似的安全機制，來防止可疑執行檔被執行或安裝，同時主動監控網路流量也有助於發現惡意程式的感染徵兆。（編輯：蘇志宗）1070321