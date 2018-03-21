台灣挖礦惡意程式全球第三多 去年逾3.6萬個

（中央社記者吳家豪台北21日電）資安業者趨勢科技指出，加密虛擬貨幣挖礦活動是2017年家用路由器所連接裝置最常偵測到的網路事件，偵測數量最多的國家分別是日本、印度、台灣、美國和澳洲，台灣數量逾3.6萬個、排名全球第三。

趨勢科技今天發布新聞稿表示，隨著全球越來越多投資人趨之若鶩的投資加密貨幣，其巨幅的價格波動也吸引網路犯罪分子紛紛加入，利用挖礦程式來增加獲利。

根據趨勢科技Smart Protection Network全球威脅情報網的資料，2017年在日本偵測到14萬4779個加密虛擬貨幣挖礦惡意程式，全球最多；其次依序為印度7萬4155個、台灣3萬6764個、美國2萬7292個、澳洲1萬9938個。