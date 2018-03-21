影／達科塔芬妮慘遭遺棄　崩潰敲頭大哭

電影《溫蒂的幸福劇本》，找來艾莉絲伊芙與達柯塔芬妮，飾演一對因分開居住而互相誤解的姊妹，在媽媽過世後，一直相依為命的二人，因為飾演姊姊的艾莉絲伊芙，在結婚後產下新生兒，擔心自己無法像過去那樣，全心照顧好患有自閉症的妹妹，只好將飾演妹妹的達柯塔芬妮送往教養院住宿，因此帶來諸多的不諒解與爭執。

其中一場艾莉絲伊芙到教養院，探視達柯塔芬妮的戲，當達柯塔芬妮再次問及自己什麼時候能回家，吐露自己很想看看侄女露比時，艾莉絲伊芙不加思索的秒回絕，讓達柯塔芬妮陷入喃喃自語的絕望中，甚至出現敲打自己頭及大聲哭喊等崩潰舉動。