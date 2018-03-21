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娛樂

影／達科塔芬妮慘遭遺棄　崩潰敲頭大哭

記者翁新涵╱台北報導2018/03/21 19:18
▲《溫蒂的幸福劇本》預告。（影片／威視，2018.03.21）

電影《溫蒂的幸福劇本》，找來艾莉絲伊芙與達柯塔芬妮，飾演一對因分開居住而互相誤解的姊妹，在媽媽過世後，一直相依為命的二人，因為飾演姊姊的艾莉絲伊芙，在結婚後產下新生兒，擔心自己無法像過去那樣，全心照顧好患有自閉症的妹妹，只好將飾演妹妹的達柯塔芬妮送往教養院住宿，因此帶來諸多的不諒解與爭執。

其中一場艾莉絲伊芙到教養院，探視達柯塔芬妮的戲，當達柯塔芬妮再次問及自己什麼時候能回家，吐露自己很想看看侄女露比時，艾莉絲伊芙不加思索的秒回絕，讓達柯塔芬妮陷入喃喃自語的絕望中，甚至出現敲打自己頭及大聲哭喊等崩潰舉動。

這場姊妹礙於立場，彼此傷害拉扯的戲，二人演來情緒滿分，讓觀眾看了相當不捨與鼻酸，而艾莉絲伊芙也回應自己在看劇本時，就對這場戲印象深刻，原來她的奶奶因為罹患阿茲海默症，住在療養院多年，家人們每次前住探視時，奶奶都會不斷地說想要回家，她相當能明白照顧者的感受與為難。


▲艾莉絲伊芙飾演照顧自閉症妹妹的姊姊。（圖／威視，2018.03.21）

36歲的艾莉絲伊芙，出道時以性感火辣的身材聞名，更曾在影集《慾望城市2》中演出全裸的性感保母，近年則收起美胸，陸續挑戰不同角色展現演技，在《藥命真相》、《紐約愛未眠》都有亮眼的表現，這次在《溫蒂的幸福劇本》中，與達柯塔芬妮更有多場糾結的親情內心戲。

關鍵字溫蒂的幸福劇本艾莉絲伊芙達柯塔芬妮
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