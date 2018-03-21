英國啟動新計畫 補助台學者赴英研修

葛蘭姆斯在致詞時表示，英國政府編列第一年20萬英鎊經費預算（約新台幣800萬元），大部分經費將使用於台灣研究人員前往英國大學院校和相關研發機構進行研究；未來將研議讓英國學者也能來台灣做研究。

啟動儀式由英國在台辦事處舉辦，邀請英國外交部首席科學顧問葛蘭姆斯（Robin Grimes）主持，和葛蘭姆斯為舊識的副總統陳建仁也應邀到場支持。

（中央社記者葉允凱台北21日電）「台英創新產業研究人員移地研究計畫」今天正式啟動，這是英國政府首度挹注資金支持台灣創新產業研究人員赴英進行研究。第一年預計編列20萬英鎊（約新台幣800萬元）經費。

葛蘭姆斯指出，英國的科學與創新產業在國際上極具競爭力，英國共有129諾貝爾得主，以及世界上最好的四間大學。

陳副總統致詞時則表示，台英在產業政策上想法一致，台灣政府推動5加2產業創新計劃及前瞻基礎建設計畫，讓本地產業革新，使台灣保持國際競爭力，和英國重視科技和創新的精神一致，台英藉由多種模式合作，未來還有更多合作計畫。如在人工智慧、潔淨能源、甚至在自動駕駛車等重要創新領域都有許多合作機會。

他也對英國喊話，若成功脫歐，將要勢必尋求更多新的貿易機會，「而台灣將可提供許多合作契機」。

英國在台辦事處代表唐凱琳表示，台灣研究人員通常前往美國或日本進行研究，英國特地規畫這個計畫來協助台灣研究人員接觸英國頂尖優秀的科學創新人才，因為英國深信國際合作對於尖端研發工作極為重要。

其他參與啟動儀式人士，包括英國在台合作對象、工研院副院長劉軍廷、科技部次長鄒幼涵、中研院院長廖俊智和外交部歐洲司司長高安。

劉軍廷說，這個計畫是「令人振奮」的里程碑；廖俊智表示，希望加強台英連結，特別是在科學領域，希望台英各自發揮所長，在具有共同利益的雙贏領域進一步擴展合作機會。

台英創新產業研究人員移地研究計畫開放台灣各大學院校、工研院、中研院的研究人員申請，第一梯次申請截止日是4月30日。獲選計畫將獲得50%的移地研究衍生費用補助，補助期限為12個月。（編輯：李淑華）1070321