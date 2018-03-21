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四維航去年虧損歷年最多 將辦減資再增資

鉅亨網2018/03/21 19:09
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散裝航商四維航 (5608-TW) 今 (21) 日公布去年財報，去年全年稅後虧損 20.34 億元，每股虧損高達 4.8 元，創歷年最大虧損，四維航董事會通過進行減資彌補虧損改善財務結構，減資比率 34.066797%，同時將辦理私募現金增資發行普通股。

四維航已連虧 9 季，其中，去年第 4 季單季大虧 11.48 億元，每股虧損多達 2.71 元，創單季虧損新高。

四維航董事會通過減資彌補虧損案，減資金額約 14.43 億元，減資比例 34.066797%，減資後股本約 27.93 億元，同時，將辦理私募現金增資發行普通股，自股東會決議後起 1 年內分 3 次發行。

四維航董事長藍俊德日前表示，今年散裝市場已逐漸復甦，只剩海岬船運價在跌，尤其市場上很缺木材船，而四維航擁有不少木材船，具競爭優勢，在中對小型原物料需求旺盛的趨勢下，業績展望樂觀。四維航前 2 月合併營收年增 10% 至 6.31 億元。

四維航目前共有 65 艘船舶，其中自有 48 艘，3 艘租船，另有 14 艘代管船，以輕便型為主力占比最高達 46%，整體平均船齡 7.45 年，規劃今年淘汰約 1-3 艘船舶，暫無新增船隊計畫。

四維航股價日 K 線圖。
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