難忘恩師出借自行車 清寒生盼自立助人

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園市大溪區至善高中一名學生林劭陽從小家境清寒，半工半讀的他所仰賴的自行車更在他高二時遭人偷走，幸好在學校老師出借自行車下，才讓他順利完成學業，也錄取理想大學。

桃園市至善高中普通科全人體育班三年級學生林劭陽今天受訪表示，平時與父親、奶奶及就讀國三的弟弟同住，但擔任粗工維生的父親收入不穩，家中經濟全賴奶奶的老人津貼，為減輕家中負擔，林劭陽高二便半工半讀負責自己的學費及生活費，並努力維持自己的成績。

白天上學晚上打工的人生，在高二那年出現轉捩點。林劭陽表示，當時自己的單車遭竊，每天得走上40分鐘路程上學，幸好老師出借自行車才讓他得以銜接工作與學習，也下定決心改變生活。透過繁星計畫，他也錄取台北市立大學運動健康科學系。