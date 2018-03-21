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難忘恩師出借自行車 清寒生盼自立助人

中央社2018/03/21 19:09
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園市大溪區至善高中一名學生林劭陽從小家境清寒，半工半讀的他所仰賴的自行車更在他高二時遭人偷走，幸好在學校老師出借自行車下，才讓他順利完成學業，也錄取理想大學。

桃園市至善高中普通科全人體育班三年級學生林劭陽今天受訪表示，平時與父親、奶奶及就讀國三的弟弟同住，但擔任粗工維生的父親收入不穩，家中經濟全賴奶奶的老人津貼，為減輕家中負擔，林劭陽高二便半工半讀負責自己的學費及生活費，並努力維持自己的成績。

白天上學晚上打工的人生，在高二那年出現轉捩點。林劭陽表示，當時自己的單車遭竊，每天得走上40分鐘路程上學，幸好老師出借自行車才讓他得以銜接工作與學習，也下定決心改變生活。透過繁星計畫，他也錄取台北市立大學運動健康科學系。

林劭陽指出，看好運動產業的蓬勃發展，去年考取紅十字會急救員、水上救生員證照的他，希望未來朝運動教練或訓練員方向努力，在運動體適能領域發光發熱，也期望自己可以幫助更多的人。

至善高中普通科全人體育班主任尤至傑表示，當時只覺得林劭陽上學經常遲到，詢問後得知他的單車遭竊，於是便把自己在社區活動時抽到的腳踏車「借」給學生，讓他能兼顧上學與工作，翻轉自己的現狀改變人生。（編輯：劉政權）1070321

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