海巡艇除役 當年獲救機工長感念

（中央社記者王朝鈺基隆市21日電）基隆海巡隊PP-10018艇今天除役，PP-10018艇曾參與空勤總隊直升機墜機救援，機工長許翊揚說，當時他已放棄求生，是海巡拍掌叫醒他，才讓他獲救。

空勤總隊直升機105年3月11日前往新北市石門外海，準備吊掛6名勘查人員離開擱淺的德翔台北輪時發生墜機，PP-10018艇在惡劣海象中展開救援，成功救起許翊揚與特勤隊施銘杰。

許翊揚和施銘杰今天出席除役典禮，見證PP-10018艇功成身退。許翊揚回憶當時救援過程，他說，海巡隊員曾數次將他拉到網子旁，但船身傾斜，他抓不住網子落海，反覆落海不下10次。