海巡艇除役 當年獲救機工長感念

（中央社記者王朝鈺基隆市21日電）基隆海巡隊PP-10018艇今天除役，PP-10018艇曾參與空勤總隊直升機墜機救援，機工長許翊揚說，當時他已放棄求生，是海巡拍掌叫醒他，才讓他獲救。
空勤總隊直升機105年3月11日前往新北市石門外海，準備吊掛6名勘查人員離開擱淺的德翔台北輪時發生墜機，PP-10018艇在惡劣海象中展開救援，成功救起許翊揚與特勤隊施銘杰。
許翊揚和施銘杰今天出席除役典禮，見證PP-10018艇功成身退。許翊揚回憶當時救援過程，他說，海巡隊員曾數次將他拉到網子旁，但船身傾斜，他抓不住網子落海，反覆落海不下10次。
「浪很大、海水又冷，我很快耗盡體力喪失求生意志，最後放棄自己，選擇躺在海面上。」許翊揚表示，當時他已處於昏迷狀態，突然聽見海巡隊員一邊大聲擊掌，像是要叫醒他，一邊高喊「加油，趕快穿過救生圈。」
他說，當天海象非常差，旁邊又都是礁岩，海巡隊員願意犧牲自己，冒著生命危險救援，他心懷感激。
施銘杰受訪表示，現在終於可以體悟到為何海巡隊員被稱為「海上媽祖」，因為看到船艇一來就看見希望。
時任PP-10018艇艇長小隊長李賜福至今仍心有餘悸，他說，當時直升機離岸很近且風浪很大，他只有一個念頭，拚盡全力救人。
今天的除役典禮由海洋巡防總局巡防組長王正信主持，由艇長繳還艇鑰後舉行降旗儀式，海巡署旗緩緩降下時，彷彿訴說著18年來共同經歷的大風大浪，出生入死的回憶，典禮最後由王正信以白色油漆塗銷艇身上的舷號，PP-10018艇正式功成身退。（編輯：黃瑞弘）1070321