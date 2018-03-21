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排灣族本位教科書　倫敦大學也瘋狂

記者陳宗傑／屏東報導2018/03/21 19:33
▲帶領編輯群的原民處長伍麗華簡介排灣族本位教科書。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.21）
▲帶領編輯群的原民處長伍麗華簡介排灣族本位教科書。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.21）

屏東縣原住民人口數僅次於花蓮縣、台東縣、桃園市，縣境內的排灣族，僅次於阿美族，是原住民第二大族群。屏東縣政府本於重視多元族群，成立多元課程發展中心，這幾年投入排灣族本位教科書研發，不但是國內發展課程參訪的對象，甚至是許多國家非常感興趣的課題。

屏東縣地磨兒國小為全國首先採用族群本位教科書的實驗學校，帶領編輯群的原民處長伍麗華表示，如果偏鄉和台北使用同樣的教科書，卻想像應具備同樣的學習成效，很不合理；如果用歐美觀點、台北觀點，偏鄉就會成為邊陲，唯有把偏鄉、原住民的主體性發揮出來，把孩子熟悉的人事時地物帶進課本，孩子容易懂，就樂意學。


▲原民會也協助將教科書開發電子互動式教材。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.21）

透過這三年的努力，縣內主要參與試用的地磨兒國小實驗班學生已經三年級，結果發現學生學習成效良好，大受家長、學生及老師的滿意及肯定，也證實愛因斯坦所說的「興趣是最好的老師」。這項計畫也受到原民會、國教署、國家教育研究院的重視與支持，原民會也協助將教科書開發電子互動式教材。總統蔡英文也曾在臉書影片中表示對於這樣的教材感到十分驚訝，要留下來仔細閱讀。

▲參與編寫英語教材的英國人Daniel，日前受邀到倫敦大學分享屏東編寫教科書經驗。（圖／屏東縣政府提供）

地磨兒國小參與試用教材三年的楊萍老師表示，使用與學生生活經驗相符的文化本位教材，除了促進親子共讀，也有效的提升學生的學習興趣以及學習表現。學生不再需要為了學習民族教育，而多讀一套教材，而是在文化中自然的學習學科知識，讓學習不再是那麼有距離感。

參與編寫英語教材的英國人Daniel，日前受邀到倫敦大學分享屏東編寫教科書經驗，引發許多研究生學術研究的興趣。課程中心也會在今年初步完成國語、數學一到六年級的教科書，提供縣內更多排灣族學校使用。
 

關鍵字排灣族本位教科書地磨兒國小實驗小學倫敦大學
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