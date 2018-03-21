王令麟聲請暫時解除限制出境 高院再撤銷

北院認為，王令麟擔任參訪團團長，對促進台灣國際商務交流有相當助益，且考察目的是為了了解現地投資環境，有到場出席而出境的必要，本月1日裁定准許暫時解除限制出境，命王提出現金新台幣一億元保證金，並將王責付給選任辯護人謝協昌，由謝陪同王一起出、回國。

（中央社記者蕭博文台北21日電）東森集團總裁王令麟日前以赴越南參加國際商港開發案為由，聲請暫時解除限制出境獲北院裁准，經高院撤銷發回更裁仍獲准。北檢再提抗告，高院今天二度撤銷，發回北院更裁。

台北地檢署提起抗告，台灣高等法院14日撤銷發回。北院第二次裁定仍認為，王令麟有出席而出境的必要，因本案畏罪逃亡的可能性不高，16日二度裁定准許暫時解除限制出境，同樣要求王令麟提出一億元保證金，並由律師陪同出、回國。

北檢不服二度提起抗告，高院認為，王令麟並非東森公司的法定負責人，也非唯一受邀人士，這項投資環境的考察評估，或許有由其他專業人士處理的可替代性，原裁定只憑邀請函及東森公司臨時董事會議議事錄，直接認王令麟已經釋明出境必要，有再行斟酌的餘地。

高院也認為，原裁定將王令麟責付給律師，對律師而言有督促王令麟的責任，卻沒有限制王令麟行動的權力，原裁定理由不完備，難以保全後續訴訟程序進行及刑罰執行，撤銷原裁定發回北院更裁。（編輯：黃瑞弘）1070321