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中央社

宏碁去年毛利率創14年新高 擬配息0.7元

中央社2018/03/21 19:14
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北21日電）電腦品牌廠宏碁今天召開董事會通過2017年財報，全年毛利率10.7%，創近14年新高，每股盈餘（EPS）0.93元。同時董事會決議每股擬配0.7元現金股利。

宏碁董事會今天通過決議，以穩定提供股利為目標，將以資本公積發放現金，依股東持有股數計算，每股發放現金新台幣0.7元。此外，今天也通過決議，今年度股東常會將於6月15日舉行。

宏碁公布2017年第4季合併營收670.39億元，季增10.7%；毛利71.48億元，毛利率10.7%；營業淨利12.9億元，營業淨利率1.9%，為近27季以來新高；稅後淨利10.6億元，單季EPS為0.35元。

宏碁2017年全年合併營收2372.75億元，年增2%；毛利253.61億元，毛利率10.7%；營業淨利36.7億元，年增207%，創下近7年新高，營業淨利率1.5%；稅後淨利28.16億元，全年EPS為0.93元。

宏碁發布新聞稿表示，宏碁持續轉型，強化營運績效與積極推展創新業務，2017年稅後淨利為28.16億元、EPS為0.93元，實際展現公司穩定營運中追求營業績效的成果。

宏碁指出，宏碁持續加強研發產品，不斷打造優質產品的效果彰顯，去年全年共獲得380項專利，使產品更具獨特性，獲市場肯定與消費者青睞。（編輯：黃國倫）1070321

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