流感重症少於預期 專家建議推遲疫苗升級

（中央社記者陳偉婷台北21日電）公費流感疫苗採購在即，疾管署副署長莊人祥說，專家今天認為今年公費流感疫苗仍為預防3種流感病毒的三價疫苗，預計民國111年再導入預防4種病毒的四價疫苗，但有待最後定案。

衛生福利部疾病管制署今天下午召集專家，舉行衛生福利部傳染病防治諮詢會流感防治組、預防接種組聯席會議，討論今年公費流感疫苗相關議題。

目前流感疫苗分成三價疫苗與四價疫苗，四價疫苗可涵蓋預防2種Ａ型H亞型流感病毒、2種B型流感病毒，三價疫苗少涵蓋一種B型流感病毒，價格較為便宜。本季四價疫苗分別為A型H1N1和H3N2流感病毒、Ｂ型為維多利亞株及山形株病毒；三價疫苗少了B型山形株。