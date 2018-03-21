撐竿跳美少女吳家如 撐破14年全國紀錄

1年前，吳家如在跑道上衝刺後奮力一蹬邁向天際，落地時卻跌落在護墊外，雙膝受到重擊，當時她腦中的想法就是：「完了！」就連教練王文祥都坦言：「當她摔下來那刻，我以為她的運動生涯結束了。」

台灣室內撐竿跳全國紀錄，是張可欣在2004年日本香川縣觀音寺市所締造的4公尺，如今吳家如成功將全國紀錄送入歷史，也等同宣告「她回來了」。

（中央社記者龍柏安台北21日電）士林商工撐竿跳美少女吳家如今天在2018南投國際室內撐竿跳邀請賽中，跳出4公尺05成績，打破高懸14年的4公尺室內撐竿跳全國紀錄，也順利達4公尺05的亞運參賽標準。

當時吳家如的雙膝內側韌帶撕裂，更嚴重的是右膝前十字韌帶斷裂，這種傷勢幾乎宣判了運動員死刑，但她沒有選擇放棄，在舅舅協助尋找復健團隊幫助下，加上隊友溫情鼓勵，她歷經半年的復健療程，今年強勢回歸，她先在台北市市中運跳過4公尺大關，成為台灣田徑史上第3位跳過4公尺的女子撐竿跳選手。

然而天空才是吳家如的極限，昨天她在南投國際室內撐竿跳邀請賽高女組，已先跳過3公尺90。今天在國際女子組再接再厲，一口氣躍過4公尺05，她坦言：「室內的跑道比較彈，而且沒有風勢和陽光干擾，今天的把握度比昨天更好。」

對於打破塵封14年的室內撐竿跳全國紀錄，王文祥並不驚訝，他表示訓練時，吳家如早就突破4公尺10的全國紀錄，不過他倒是承認：「吳家如能夠再次回到田徑場，我非常訝異。」

如今順利達到亞運參賽標準，吳家如必須把眼光放得更遠，4月中她參加新加坡田徑公開賽，透過以賽代訓備戰，王文祥透露，這場比賽不會給愛徒破紀錄的壓力，只希望她能正常發揮，拿出應有水準。（編輯：吳協昌）1070321