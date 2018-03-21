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〈中石化展望〉今年正式步入土地開發 海外首站選定緬

鉅亨網2018/03/21 19:26
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中石化 (1314-TW) 今 (21) 日舉行媒體春酒，中石化董事長林克銘表示，目前營運以「石化本業」與「土地開發」雙主軸並行，今年為正式步入土地開發的首年，仍在試水溫階段，盼未來 2 至 3 年成效可以逐步開展，除國內土地開發外，海外已選定緬甸與當地地主合建辦公大樓，投資金額約 500 萬美元。

林克銘表示，土地與房地產開發將並行發展，國內將透過房地產開發優勢活化現有土地，高雄部分將以 3 年加值計畫執行開發，預計明年 6 月前，就 94 重劃區用地完成重劃加值後，辦理招租，並同時開發高雄市 70 期重劃區用地的特色住宅商品，2020 年 9 月也將進行商四用地建案銷售。

林克銘指出，今年是中石化正式邁向土地開發的一年，仍處於試水溫階段，盼在 2 至 3 年後，此事業體能逐步產生新生力量，讓中石化能不受石化本業行情起伏影響。

除國內土地開發外，林克銘表示，海外不動產土地開發案已選定緬甸，將與地主合建辦公大樓，投資金額約 500 萬美元，越南市場也有一些項目正在洽談中，目前針對海外不動產業務方面，以規劃新市鎮開發計畫為主，評估中的東南亞國家包括菲律賓、印度、印尼及越南等國。

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