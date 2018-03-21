〈中石化展望〉今年正式步入土地開發 海外首站選定緬

中石化 (1314-TW) 今 (21) 日舉行媒體春酒，中石化董事長林克銘表示，目前營運以「石化本業」與「土地開發」雙主軸並行，今年為正式步入土地開發的首年，仍在試水溫階段，盼未來 2 至 3 年成效可以逐步開展，除國內土地開發外，海外已選定緬甸與當地地主合建辦公大樓，投資金額約 500 萬美元。

林克銘表示，土地與房地產開發將並行發展，國內將透過房地產開發優勢活化現有土地，高雄部分將以 3 年加值計畫執行開發，預計明年 6 月前，就 94 重劃區用地完成重劃加值後，辦理招租，並同時開發高雄市 70 期重劃區用地的特色住宅商品，2020 年 9 月也將進行商四用地建案銷售。