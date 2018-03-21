〈深澳電廠爭議〉沈榮津：2025年電力供給大於需求

沈榮津表示，現在外界關心到 2025 年的能源轉型，電力到底夠不夠，他分析，預估 2025 年用電負載將增加 445 萬瓩；從核能機組來說，核一、核二、核三大概累積除役量為為 514 萬瓩；火力機組包括燃油、燃煤、燃氣機組的老舊機組陸續除役，同時也有汰舊換新，新增機組運轉，新上來跟已經除役的扣掉後，加上再生能源機組增加 396 萬瓩，總結供給端淨增加 686 萬瓩。

經濟部長沈榮津今 (21) 日下午召開記者會說明深澳電廠興建必要性，及 2025 年的電力供給等議題，他表示，在能源轉型中，預估需求端用電負載增加 445 萬瓩，而供給端供電能力則可淨增加 569 萬瓩，可看出供給明顯大於需求，藉此確保供電穩定。

沈榮津說，需求端用電負載增加 445 萬瓩，供給端供電淨增加 686 萬瓩，可看出供給大於需求，可確保能源轉型中供電穩定，讓國人及工商企業安心。

至於深澳電廠引來民眾對環保的疑慮，沈榮津也提出說明，他表示，更新計畫為何不選用燃氣發電而採用燃煤發電，首先是受場址空間的限制，因場址周邊空間不足，沒辦法來容納儲氣槽。

第二是有環境跟安全的顧慮，包括海管有海洋生態的影響，在陸管部分會經過人口稠密的地區等，受到空間及環境安全的限制條件，因此不採用燃氣。

至於在燃煤電廠空污部分怎樣降低，讓民眾安心；沈榮津強調，首先就是採用相對乾淨的煤，也就是謂採用低硫、低汞、高熱值的非煙煤或亞煙煤，兼顧空污排放跟發電效率，第二是用最有效率的超超臨界機組，採最先進技術機組，整個效率提高到 45%，可以用比較少的煤來發相同多的電，提高發電效率。

他指出，乾淨的煤就是從源頭管理，加上最有效製程技術，提高發電效率，再來就是排放端採用最新、最好的空污防治設備，在硫氧化物的部分用排煙脫硫系統改善，去除率高達 95%，在氮氧化物部分，用觸媒還原系統來改善，去除率達 85%，在粒狀物 PM 的部分，用濾袋式集系統改善，去除率高達 99.917%；沈榮津強調，將透過三大方向努力，來改善燃煤發電的空污問題。