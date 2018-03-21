地方萬花筒》影音／田尾首家日間照顧中心開幕

▲田尾社區式服務類長期照顧服務機構舉辦開幕典禮，彰化縣長魏明谷參觀日照中心設施，也與長輩們互動大玩遊戲，逗得長輩們笑得合不攏嘴。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

為讓彰化縣每個鄉鎮的長輩都能獲得妥適的照顧，彰化縣政府補助私立田尾社區式服務類長期照顧服務機構，21日上午舉辦開幕典禮，彰化縣長魏明谷說，推動「在地老化」一直是彰化縣政府老人長照服務的重要指標，讓失能長輩白天就能在社區得到妥適的照顧服務。

魏明谷表示，田尾鄉首家日間照顧中心是由田尾鄉公所將田尾鄉北曾村社區活動中心無償提供，由慈恩老人養護中心進行打造為適合老人日間照顧的場所提供混合型日間照顧服務，為了配合中央長照2.0，要推動「一鄉鎮一日照中心」，這次社區活動中心能夠轉型為日照中心，縣府並補助田尾鄉公所在北曾村社區活動中心250萬元的經費。



▲田尾社區式服務類長期照顧服務機構舉辦開幕典禮，彰化縣長魏明谷參觀日照中心設施，也與長輩們互動大玩遊戲，逗得長輩們笑得合不攏嘴。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

魏明谷指出，彰化縣推動「一鄉鎮一日照中心」，縣府希望社區都有關懷據點，透過社區關懷據點每個長者都能在地就養、在地老化，並且過著團體的生活，相互照顧，團體生活能讓人活得更有意義，並且延緩失智、失能。他也與大家分享長壽的三個秘訣，就是多運動、多吃蔬菜、樂做志工並過團體生活，活得健康、快樂、長壽。



▲田尾社區式服務類長期照顧服務機構舉辦開幕典禮，彰化縣長魏明谷參觀日照中心設施，也與長輩們互動大玩遊戲，逗得長輩們笑得合不攏嘴。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

彰化縣衛生局長葉彥伯說，為配合國家的長照計畫，推動「一鄉鎮一日照中心」，彰化縣日間照顧中心目前有14家，分別在彰化市2家、田中鎮、鹿港鎮、伸港鄉、和美鎮、員林市及溪州鄉、溪湖鎮、二林鎮、北斗鎮、二水鄉、大村鄉、田尾鄉各1家，提供有需求的長輩及家屬即時的日間照顧服務，以社區照護的模式來取代的機構安置。



▲田尾社區式服務類長期照顧服務機構舉辦開幕典禮，彰化縣長魏明谷參觀日照中心設施，也與長輩們互動大玩遊戲，逗得長輩們笑得合不攏嘴。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

田尾鄉長陳君栓表示，田尾的日照中心歷經一年多的時間將房屋拉皮拉好、無障礙空間做好，終於成立，田尾鄉55歲以上的人口已超過30%，在人口快速老化的時期，興建日照中心是未雨綢繆，明年度田尾鄉公所的財政狀況如果允許，也將會編列預算協助每個要設立長照關懷據點的社區，讓他們能順利推動業務。