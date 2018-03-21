厭世姬：若台獨才能比中指 那我還是台獨好了

厭世姬接受中央社記者電訪說：「當時有出版社洽簽簡體字版權時，我就善意提醒對方，我在同志婚姻和國家認同方面的立場。但他們評估後仍願意出簡體版，我也很訝異。」

時報出版的「厭世動物園」在中國大陸出簡體版，書名更改為「好氣啊，可是還要保持微笑」。書封圖的雞從原來比中指，改為V勝利符號。

（中央社記者羅苑韶台北21日電）圖文作家厭世姬遭中國大陸網友指為台獨作家，簡體版在中國遭下架，她今天無奈形容「整個經歷非常符合厭世的精神」，並在臉書回應「如果台獨才能比中指，那我還是台獨好了。」

簡體版出版社以不符中國「積極向上的社會主義核心價值觀」為由，要求更改部分內容，「我很無奈，但是尊重他們。因為我以前曾在出版界工作，了解有些書可能因國情不同而修改。」厭世姬說。

更改的主要是一些字眼，例如「廢」、「大吃大喝」，厭世姬說，雖然不是很舒服，但也不是那麼嚴重。

她對書名及封面圖被改，比較不高興，但由於已到編輯末端程序，基於對編輯的同理心，也就不想為難，「整個經歷很符合厭世的精神。」

而掀起風波的起源是19日她分享中國亞馬遜網站刊登自己新書的書封，網友留話說：「台灣版的去大陸賣會漲價嗎？」她回覆：「什麼大陸？中國啦。」

簡短的幾個字遭中國大陸網友解讀為台獨，指控厭世姬為台獨作家。

百度、豆瓣閱讀、當當網等大陸網站今天搜尋「好氣啊，可是還要保持微笑」，都出現「網頁不存在」的連結。亞馬遜搜尋則出現「0條結果」。

「如果台獨才能比中指，那我還是台獨好了。」厭世姬在臉書回應說：「台灣最珍貴的地方就是可以表達各種立場，但不會被怎樣」；她並以中國大陸編輯訂的新書名祝福中國，「即使很生氣，也要記得保持微笑喔」。

厭世姬說，這本書除了簡體版，已賣出泰文和韓文版，希望未來可擴展東南亞和東北亞市場。

對於新書在中國遭下架，她平常心以對，但提到「對他們（出版社）不好意思。」

時報出版指出，厭世姬「厭世動物園」至今再刷總印量8500本。（編輯：黃瑞弘）1070321