撞死樂團主唱女友 男子賠千萬獲交保

士林地檢署認為許姓男子酒後執意駕車上路，又在市區以高速駕駛，肇事後催油門逃逸，依酒駕致人於死等罪起訴，建請從重量刑。

許姓男子涉嫌於去年11月29日凌晨2時許，酒駕行經台北市士林區中正路和文林路口，衝撞前方機車停等區內的一輛機車，導致「BEYOND CURE（BC）」主唱林姓機車騎士重傷，乘客蔡姓女子送醫不治。

（中央社記者蕭博文台北21日電）許姓男子酒駕撞上停等紅綠燈的機車，造成地下樂團BC主唱「蝙蝠」林姓男子重傷，林的女友身亡。士院今天開庭，許男表示願賠償千萬元，獲裁定20萬元交保，還與林母擁抱落淚。

士林地方法院今天開庭，案發後遭羈押迄今的許姓男子語帶哽咽說，已深切悔悟，並在看守所抄寫佛經，且承諾賠償死者新台幣880萬元、傷者400萬元，已履行大部分，希望能獲交保，親自上香向死者表達歉意。

林姓主唱的母親當庭表示，自己是基督徒，不應冤冤相報，願意饒恕許姓男子。法官問到對量刑有無意見，林母則說不重要，只希望許男回到社會不要再危害家人、社會。

法官裁定許姓男子以20萬元交保，林姓主唱的母親與許男當庭擁抱哭泣，要許男好好反省，要真心悔改，不然再多的錢都沒用。（編輯：李錫璋）1070321