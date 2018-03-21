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政治

雙城論壇辦不辦　柯文哲：還有時間可慢慢談

記者江昱逵／台北報導2018/03/21 19:48
▲台北市長柯文哲21日表示，雙城論壇還沒有派人去細談，至於是否因選舉年提前到4、5月，因為下個月就是4月，所以4月是不可能有結果的。（圖／北市府提供，2018.3.21）
▲台北市長柯文哲21日表示，雙城論壇還沒有派人去細談，至於是否因選舉年提前到4、5月，因為下個月就是4月，所以4月是不可能有結果的。（圖／北市府提供，2018.3.21）

台北市長選戰將近，外傳台北市長柯文哲為拚市長連任之路，與上海台辦取得默契，停辦雙城論壇一年，也同時成為民進黨是否禮讓的關鍵因素，對此，台北市長柯文哲今（21）日表示，還有時間，慢慢談，至於是否會因應選舉年，論壇改提前至4、5月舉行？他則說，下個月就是4月，所以不可能，而且也還沒開始談。

媒體報導指出，一名北市府大陸小組成員透露，過去大陸小組會議確實對雙城論壇籌備過程交換意見，去年 9 月台大《中國新歌聲》濺血事件後，不只柯文哲被罵翻，對岸涉台系統也傳出上海台辦主任李文輝因未預判整場活動大走鐘，讓北京當局相當不滿，甚至質疑單純的表演活動，為何也會激起台灣民眾反中情緒，事件後市府大陸小組曾召開一次會議，之後已近半年沒開過會。

對此，北市府發言人劉奕霆今（21）日駁斥此說法，他表示，台北市政府從未對外發布雙城論壇將停辦的訊息，雙城論壇目前仍由雙方幕僚洽談當中，並無任何「不舉辦」、「停辦」情況，對於媒體未經查證的報導，市府譴責與遺憾。

柯文哲今日與行政院長賴清德舉行座談會，會後受訪被問及此事時說，還有時間，慢慢談，至於民進黨恐將能否舉辦雙城論壇當成禮讓的關鍵因素，柯文哲則笑回沒這麼嚴重啦，但雙城論壇就是還要談，現在也還沒開始談。

關鍵字雙城論壇柯文哲選舉禮讓李文輝
蔡英文裁示　黃偉哲案送廉政會調查

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