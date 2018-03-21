雙城論壇辦不辦　柯文哲：還有時間可慢慢談

台北市長選戰將近，外傳台北市長柯文哲為拚市長連任之路，與上海台辦取得默契，停辦雙城論壇一年，也同時成為民進黨是否禮讓的關鍵因素，對此，台北市長柯文哲今（21）日表示，還有時間，慢慢談，至於是否會因應選舉年，論壇改提前至4、5月舉行？他則說，下個月就是4月，所以不可能，而且也還沒開始談。

媒體報導指出，一名北市府大陸小組成員透露，過去大陸小組會議確實對雙城論壇籌備過程交換意見，去年 9 月台大《中國新歌聲》濺血事件後，不只柯文哲被罵翻，對岸涉台系統也傳出上海台辦主任李文輝因未預判整場活動大走鐘，讓北京當局相當不滿，甚至質疑單純的表演活動，為何也會激起台灣民眾反中情緒，事件後市府大陸小組曾召開一次會議，之後已近半年沒開過會。