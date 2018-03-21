遠東新再買美國聚酯廠 攻市場避貿易障礙

遠東新今天晚間發布重大訊息，遠東新的子公司遠東投資(控股)公司(FEIH)，與泰國上市公司IndoramaVentures Holdings LP及墨西哥上市公司Alpek,S.A.B.de C.V .，共同取得原先M&G公司位於美國德州聖體城(Corpus Christi, Texas)年產能130萬公噸純對苯二甲酸(PTA)及年產能110萬公噸瓶用聚酯粒(PET)興建中專案及相關資產。

（中央社記者韋樞台北21日電）遠東新繼2月獨資買下美國西維吉尼亞州M&G酯粒廠(PET)後，今天再與另兩家業者合資買下M&G在美國德州興建中的聚酯廠房。遠東新表示，此舉可更貼近美國市場並避開貿易障礙。

遠東新指出，三方總合資金額為11.25億美元，各出資1/3(各約3.75億美元)，未來三方將依比率分別獨立採購原料及取得產出數量。

不過這座廠後續該如何完工，及投產時間，三方還有待確認。

遠東新稍早在2月1日以獨資3350萬美元買下位於西維吉尼亞州的M&G Polymers USA,LLC(生產廠房)，及位於俄亥俄州的M&G USA Corporation(研發單位)，廠房佔地424英畝，年產能為36萬公噸瓶用酯粒(PET)。

遠東新說，2016年M&G公司於美國德州聖體城啟動的投資為全球最大PTA與PET一貫化廠及全美最大PTA廠。去年第4季因M&G公司申請破產重整而出售資產。這次投資案為遠東新在美國最大投資案，主要著眼於美國及美洲地區對於聚酯產品的高速成長需求，將可就近供應市場，並避免非關稅等貿易障礙。

此外，廠區地理位置優越，緊臨美國墨西哥灣國際石化大廠供應鏈，將可充份運用低廉且充足的原料及頁岩氣等能源，再加上這項專案採用全球最新製程，以及美國稅改通過稅賦降低等優點。

遠東新是亞洲生產第一支聚酯寶特瓶的廠商，目前是亞洲第一、全球前五大聚酯生產商，在台灣及大陸均設有生產基地，越南40萬噸PET新廠正興建中，預計於今年暑假投產。（編輯：李信寬）1070321