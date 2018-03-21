中國祭租稅優惠引台企 財政部：了無新意

（中央社記者邱柏勝台北21日電）中國祭出對台31項措施，財政部官員指出，當中的租稅措施非僅針對台灣，且「了無新意」；目前台灣租稅負擔率低於中國，且營所稅有效稅率13%至14%，亦低於中國高新技術企業的15%。

中國近期提出對台31項措施，其中租稅措施部分，包括幫助及支持符合條件的台資企業依法可享「高新技術」企業按15％稅率徵收所得稅、研發費用加計扣除、設於中國的研發中心採購中國設備可全額退還增值稅等租稅優惠。

但賦稅署副署長宋秀玲表示，這些租稅優惠措施不僅非僅針對台商，且原本就已存在，根本「了無新意」；且若以租稅負擔率相比，台灣105年度租稅負擔率僅13%，低於中國的17.6%。而為了鼓勵企業投資，財政部也於今年2月7日修正公布所得稅制優化措施，廢除兩稅合一設算扣抵制，改採股利課稅新制，企業主要投資人股利所得稅負，由最高49.68%降為42.4%，有助提高投資意願。