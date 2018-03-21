德州連環炸彈攻擊嫌犯 24歲白人男子自爆亡

路透社報導，曼利告訴記者：「嫌犯已經死亡，且因在車內引爆炸彈，身受重傷。」他也表示，嫌犯為24歲白人男子，但拒絕披露身分。

奧斯汀警察局長曼利（Brian Manley）在事發現場附近向記者表示，警方在奧斯汀附近一間飯店追查到嫌犯下落，並在嫌犯開車離去時尾隨追逐，嫌犯隨後在路旁停下，引爆車內炸彈自盡。

（中央社德州奧斯汀／華盛頓21日綜合外電報導）美國警方表示，德州首府奧斯汀（Austin）連環炸彈攻擊案嫌犯是一名24歲白人男子，他今天清晨遭追捕警方逼近時，在高速公路路肩自行引爆車內炸彈身亡。

嫌犯引爆爆裂裝置時，兩名奧斯汀警員正往他的車輛逼近。曼利表示，一名警員朝車輛開火，另一人則在炸彈引爆時受輕傷。

法新社報導，曼利表示，據信這名嫌犯涉及至少5起土製炸彈攻擊，但動機不明。這些案件共造成兩人死亡，數人受傷，更造成奧斯汀自3月2日起人心惶惶。

稍早，執法單位消息人士向KXAN電視台證實，炸彈客身亡前，在圓石城（Round Rock）35號州際公路與追捕的警方駁火。

英國「太陽報」（The Sun）則報導，根據奧斯汀當地記者普洛黑茨基（Tony Plohetski），調查人員利用手機科技、先前攻擊監視器畫面及商店收據等，追蹤到嫌犯在圓石城的下落。

德州昨天才驚傳本月第5起包裹炸彈攻擊事件，一個包裹在聖安東尼奧（San Antonio）附近的聯邦快遞（FedEx Corp.）配送中心引爆，造成一人受傷。

先前4起案件中，頭3起爆炸案為包裹炸彈，遭放置在奧斯汀（Austin）東區幾處住宅門口；第4起則是有引爆線的爆裂裝置，18日在城西社區爆炸。（譯者：陳乃瑜/核稿：劉學源）1070321