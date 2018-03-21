地方萬花筒》影音／南瑤宮笨港進香　個人化郵票過火

媽祖加持、增添「神氣」！彰化南瑤宮戊戌年笨港進香活動將於24日揭開序幕，為全力行銷，彰化郵局為融入社區文化、體驗宗教民俗活動，21日在南瑤宮舉行別開生面的「郵票過火儀式」，彰化市長邱建富、彰化郵局副局長陳舜仁等人為南瑤宮笨港進香個人化郵票過火。

南瑤宮偕同彰化郵局製作2500套的「戊戌年彰化南瑤宮徒步笨港進香」個人化郵票，由於今年進香重頭戲為「潦溪~橫渡濁水溪」，因此郵票主題是以過去潦溪的歷史鏡頭與進香過程，並搭配部分全台著名景點的影像作結合印製而成。



▲彰化市長邱建富、彰化郵局副局長陳舜仁等人為南瑤宮笨港進香個人化郵票過火。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

彰化市長邱建富表示，南瑤宮和彰化郵局合作，發行笨港進香個人化郵票，今年已經邁入第4年了，由於今年進香的重頭戲為「潦溪~橫渡濁水溪」，因此主題是以過去潦溪的歷史鏡頭與進香過程，並搭配部分全台著名景點的影像作結合印製而成。



▲彰化市長邱建富、彰化郵局副局長陳舜仁等人為南瑤宮笨港進香個人化郵票過火。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

彰化郵局副局長陳舜仁說，由於富有宗教與觀光文化的內涵，具永久保存的價值，今年個人化郵票共製作了2500套，其中1000套由南瑤宮行銷，凡添油香500元即可獲贈1套；另1500套，則是由彰化郵局透過其全縣各鄉鎮的郵局出售，每套售價135元。



▲彰化市長邱建富、彰化郵局副局長陳舜仁等人為南瑤宮笨港進香個人化郵票過火。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

今年南瑤宮往笨港進香活動，將自3月24日至3月31日，展開為期8天7夜的「徒步百年古香路」之旅，行經的地區將涵蓋彰化、雲林與嘉義等3個縣市、25個鄉鎮市，全程來回將近300公里。



▲彰化市長邱建富、彰化郵局副局長陳舜仁等人為南瑤宮笨港進香個人化郵票過火。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

除了發行個人化郵票，南瑤宮也推出「隨香送好禮」專案，凡是參與進香的民眾，只要添油香500元，即可獲贈精美的束口背袋、隨香旗、平安符及帽子、毛巾等；此外，今年也另製作了早期參與進香必備的復古式進香旗、隨香燈，一組600元、限量發售。