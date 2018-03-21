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東華帝君聖誕／到東華聖宮祝壽　再看五星級夜景

保庇2018/03/21 19:05
東華帝君聖誕／到東華聖宮祝壽　再看五星級夜景（圖／保庇）
東華帝君聖誕／到東華聖宮祝壽　再看五星級夜景（圖／保庇）

（文／連宜方　客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）農曆二月初六是東華帝君聖誕，快跟上保庇NOW的祝壽隊伍，我們一起到新店無極東華聖宮向東華帝君說生日快樂～東華聖宮除了東華帝君的盛名遠播外，不能不提的絕對還有這裡的「五星級風景」！

站在東華聖宮外就可看到遠眺翡翠水庫、台北市區，101大樓也可看得清清楚楚，這裡的夜景更是一絕！左編聽說這裡還沒有很多人知道，只有一些攝影愛好者會特別上到這裡拍夜景，別說保庇NOW沒跟你們說，下次參拜東華帝君時，記得待晚一點啊！

新店無極東華聖宮。圖片來源：連宜方
新店無極東華聖宮。圖片來源：連宜方
東華聖宮外可遠眺台北市區。圖片來源：連宜方
東華聖宮外可遠眺台北市區。圖片來源：連宜方

東華帝君又稱「東王公」、「東方木公」、「東華少陽帝君」，傳說東華帝君俗姓王名玄輔、號少陽，生於戰國時代，有道士認為東華帝君即為東王公（或稱東皇公），為少陽派開山正宗祖師；東華帝君師承太上老君之道，並夢得「 黃庭經 」，是為道家的養生術，並以此道濟世救人，因其堅持道家信念，最後如願得道。

金朝末年全真教傳說東華帝君授道鍾離權，鍾離權再授道呂洞賓，呂洞賓再授道劉海蟾，劉海蟾再授道王重陽，這五個人是為全真五祖，並奉東華帝君為「全真第一祖」。元代則褒封東華帝君，贈號「東華紫府少陽帝君」，後再加封為「東華紫府少陽大帝君」。

恭賀東華帝君聖誕。圖片來源：連宜方
恭賀東華帝君聖誕。圖片來源：連宜方

在《三教源流搜神大全》中東華帝君在仙界負責管理「男仙」的登錄，所有到仙界的男仙們須先拜見東王公、後拜見西王母，最後才能見天仙，因此東王公常與領導女仙的西王母並稱，早在東漢文物上就可看見東王公和西王母並列的紀錄，不管是銅鏡、磁磚、或是墓室裡都有東王公和西王母的並列造像。

東華帝君在仙界的職等非常高，除了是眾男仙的領班外，也掌管多事，所以有任何疑難雜症、大小困難，來找祂聊聊天絕對沒錯！若是想成仙的，更要來拜見東華帝君！別忘了農曆二月初六，東華帝君聖誕，該有的禮物不能少喔！

 

資料參考（多看多保庇！）：

全國宗教資訊網－東華帝君
誠心慈惠堂
東華帝君聖誕，曆數他的三生三世！

 

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關鍵字新店東華聖宮東王公東華帝君東華木公聖誕
寶島職人守護民俗未來／打面...

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