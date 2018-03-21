影音／卡斯帕羅夫西洋棋賽　讓高雄與國際接軌

卡斯帕羅夫是當今世上十大高智商的著名西洋棋大師，世界第一地位長達20年，是歷史上蟬聯最久的西洋棋棋王！卡斯帕羅夫基金會分會遍及全球五大洲，在世界各地贊助並推廣西洋棋教育、舉辦各類錦標賽及西洋棋資優兒童發掘與培育等各項西洋棋相關活動，已深入世界各國主要一線城市。高雄市體育會西洋棋委員會主委高懿屏表示，透過本次比賽，希望能讓高雄與國際接軌，讓世界看見高雄，讓選手也能在國際舞台上發光發熱。

繼2017年亞洲巡迴賽在四個國家地區成功舉辦之後，21日下午，在高雄市左營區林皇宮三樓展開亞洲西洋棋巡迴賽第二站，市議員陳美雅也蒞臨現場為選手加油。



▲目前世界各國正積極將西洋棋列入正式課程。（圖／記者謝志昇攝 , 2018.03.21）

總裁柯達夫斯基在開幕致詞除了表達各界對於西洋棋推廣的努力外，也說自己雖然剛到高雄停留不到二十四小時，卻已經深深愛上高雄這個城市。梁志榮先生接著表示，目前正在規畫台灣的八年計畫，讓台灣的西洋棋實力能夠擠身亞洲五十二個地區的前十五強。委員會總幹事王大捷進一步說明：本次賽事分為「公開組、U14、U12、U10、U8、U6歲組」共六組，公開組冠軍將獲得獎金新台幣壹萬元整。



▲到場貴賓合影留念。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.21）

以西洋棋特殊選才拾穗計畫進入清大的楊晉瑋國手、以繁星甄選錄取台大外文系的詹明軒選手都將披袍上陣，而U6歲組也有7位幼稚園的小選手報名參賽，顯示西洋棋已在高雄市生根萌芽！另外還有來自美國、西班牙、新加坡、韓國、日本等籍的選手都將同場競技，也展現高雄西洋棋賽事已邁向國際化。



▲2013年歐洲議會通過了把西洋棋列入基礎教育體系的議案。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.21）

2011年9月，亞美尼亞將西洋棋作為全國6歲以上兒童的必修課。2014年希臘教育部正式將西洋棋納入全國學校校本課程，同樣行動起來的，還有阿根廷、委內瑞拉、古巴、美國、加拿大、印度、中國、新加坡、菲律賓、越南等國家和地區。