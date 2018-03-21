大雪致華府停班 陳菊鄧振中行程恐受阻

美國人事管理局（OPM）今天清晨發出聲明，宣布華府地區聯邦政府今天停班。華府各機場也陸續有航班宣布取消。

美國國家氣象局（National Weather Service）對大華府地區發出冬季暴雪警報（Winter Storm Warning），預估今天白天將帶來3到5吋（約7.6到12.7公分）降雪。

雖然已是春分時節，華府這兩天卻春寒料峭，今天可能是今冬雪量最大的一天。

（中央社記者江今葉華盛頓21日專電）華盛頓特區今天大雪紛飛，人事管理局宣布聯邦政府停班一天。高雄市長陳菊的「私人拜會」以及正在華府進行鋼鋁豁免協商的政務委員鄧振中行程，可能都會受到影響。

19日傍晚抵達大華府訪問的陳菊，在結束對當地台僑，以及昨天在戰略暨國際研究中心（CSIS）的公開演說後，今天全天都安排「私人行程」。

陳菊昨天接受媒體訪問時曾說：「至今還沒有見到任何所謂突然遇到的、天上掉下來的貴賓。」一般預料，她將在今天拜會包括美國高階官員與國會議員在內的多位美國政要。

正在華府與美方協商鋼鋁關稅豁免的鄧振中，也正密集地與美方相關部會官員會晤，希望能在23日關稅啟動前，讓台灣能取得豁免，免徵分別達25%與10%的鋼、鋁關稅。

在聯邦宣布停班一天後，各部會將僅維持最低的緊急人力，陳菊與鄧振中的行程可能會受到影響。（編輯：高照芬）1070321