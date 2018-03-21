今日暖新聞》影音／遺愛人間　榮民高達辭世捐出畢生積蓄

▲中彰榮譽國民之家舉辦故榮民高達遺產捐贈儀式，藉以追思高伯伯一生，發揮軍人無私大愛精神，對國家社會的犧牲奉獻，義行可風，足為表率。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

中彰榮譽國民之家21日上午於該家教堂，舉行「故榮民高達遺產遺贈儀式」，由榮家主任王正代表將近佰萬元之遺款，贈予在榮家傳道之「社團法人真善美協會」及「財團法人中華基督教彰化浸信會」，兩個基督教團體分由牧師及總幹事代表出席受贈，捐贈儀式簡單隆重感人；另部分遺款捐贈「財團法人榮民榮眷基金會」，遺愛人間。

故榮民高達老先生為湖北省武昌市人，生於民15年3月28日，於民38年5月1日入伍從軍，來台後服務於海軍港防第一大隊擔任行政上士職務，曾跟隨部隊服務於高雄、左營、台南安平、馬公、金門等地，在營期間，服從命令、認真負責，是長官眼中的好幹部；因為人個性謙和，與袍澤相處融洽。65年間他老人家以上士階級光榮退役後，常住高雄市梓官地區。



▲中彰榮譽國民之家舉辦故榮民高達遺產捐贈儀式，藉以追思高伯伯一生，發揮軍人無私大愛精神，對國家社會的犧牲奉獻，義行可風，足為表率。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

82年間，他老人家有感將漸年邁體衰，需人照顧，遂於82年7月2日申請入住榮家安養；平日因生活勤儉，熱心公益與助人，榮家同舍長輩及服務人員均好與其相處。103年12月5日他老人家病故於彰化基督教醫院，安息時享年八十八歲有餘。



▲中彰榮譽國民之家舉辦故榮民高達遺產捐贈儀式，藉以追思高伯伯一生，發揮軍人無私大愛精神，對國家社會的犧牲奉獻，義行可風，足為表率。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

王正表示，高伯伯在榮家安養期間，篤信基督教，他老人家待人誠懇，為遺愛人間，遂自立遺囑願於亡故後捐出畢生積蓄，總共95萬5千多元，分贈兩基督教團體各44萬2.493元，榮民榮眷基金會7萬多元，用以廣傳福音及濟助清寒榮民與眷屬。



▲中彰榮譽國民之家舉辦故榮民高達遺產捐贈儀式，藉以追思高伯伯一生，發揮軍人無私大愛精神，對國家社會的犧牲奉獻，義行可風，足為表率。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

王正說，老人家的高貴情操，實在令人敬佩，也彰顯了榮民貢獻社會之精神，其善行義舉堪為榮民表率。