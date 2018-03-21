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程泰去年每股賺3.44元 擬配息2.5元

鉅亨網2018/03/21 20:02
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工具機廠程泰 (1583-TW) 今 (21) 日公布去年財報，全年營收創近 3 年新高、達 75.78 億元，稅後純益 3.79 億元，每股稅後純益 3.44 元，優於 2016 年獲利表現，董事會通過擬配息 2.5 元，現金殖利率約 3.95%，此外，該公司董事會也決議撤換現任總經理，由董事長楊德華兼任總經理一職。

程泰去年全年營收 75.78 億元，年增 16.86%，為近 3 年新高，毛利率 25.17%，年減 0.63 個百分點，營益率 10.11%，年增 0.87 個百分點；稅後純益 3.79 億元，年增 53.7%，每股稅後純益 3.44 元。

程泰去年第 4 季合併營收 21.65 億元，季增 7.8%，年增 17.23%，毛利率 26.94%，季增 1.57 個百分點，年增 2.3 個百分點，營益率 11.42%，季減 0.11 個百分點，年增 3.53 個百分點；稅後純益 1.21 億元，季減 25.69%，年增 6.43%，每股稅後純益 1.09 元。

程泰董事會通過擬配發每股現金股利 2.5 元，配息率達 72.6%，為近 4 年來新高，若以今日收盤價 63.2 元計算，現金殖利率約 3.95%。

程泰日 K 線圖

此外，程泰董事會也決議撤換原總經理許福助，由楊德華兼任總經理一職。

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