全聯20週年 林敏雄喊話目標1000店

很久沒有對外露面的全聯董事長林敏雄表示，這20年來努力紮根台灣，現階段以超市、量販來說，全聯規模是最大的，都是團隊展現的成果，但要做的事情還很多。他信賴全聯的團隊，也期望未來會更好。

（中央社記者陳政偉台北21日電）全聯今年20週年，今天公布去年營收1088億元，單店單日營業額32.9萬元，全聯董事長林敏雄表示，今年營收目標破1200億元，店數邁向1000店，全聯要做的事情還很多，更要回饋在地。

林敏雄說，身為本土企業還是要照顧在地，像是前一陣子高麗菜供過於求，買進10元，也只賣出10元，或之前香蕉產地價12元，全聯也是全部收購下來，沒有增加成本就上架。目前通路市場上很多都是外商，外商沒有義務要這樣做，雖然企業以營利為目的，但全聯還是希望回饋給在地。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，20年成功的關鍵在於維持福利價及導入生鮮，這兩年進行店質的改善，2016年PSD（單店單日營業額）達28.6萬元，2017年已經來到32.9萬元。

他說，致力會員經營的全聯，目前會員人數達到890萬，有6成的會員卡使用率，整體業績的8成5都是會員消費，且每年兌換的點數價值約4億元，有25%為非現金消費。

全聯近年來積極深耕年輕人市場，劉鴻徵說，30歲以下新辦卡會員增加55%，年輕客在新辦卡、消費來客數、消費金額與次數都是所有客層成長最高的。

劉鴻徵表示，近年成長還來自商品差異化帶動新生活型態，像是火鍋祭4年來帶動銷售成長18.5倍，甜點經過2年的練兵，業績成長4倍。

他解釋，從2012年導入imart實驗店，坪數為60到80坪，商品結構約3600個品項，填補都會區空缺，將來也會持續新增小型店，並將表現不佳的既有門市位移擴店。

劉鴻徵說，未來還要推動新店型，目前僅有新北泰山全興，與台北松山民有、天母天玉三門市，有現烤烘焙麵包區、熟食區、自助咖啡機，設有用餐區、洗手間及停車場，將以不增成本的方式全面複製，讓消費者享受平價消費的高檔服務。（編輯：黃國倫）1070321