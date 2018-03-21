起薪僅2.6萬元 千餘護管員默默守護森林

（中央社記者楊淑閔台北21日電）千餘位默默守護著逾6成國土的森林護管員，起薪僅新台幣2.6萬元，林務局除自8處林區管理處特選16位，由國際扶輪社頒獎金肯定，並向行政院爭取近2000元加給，以提振士氣。

林務局局長林華慶表示，台灣有非常廣大的森林，超過國土的6成，生活在這片土地上的人，每天喝的水、呼吸的空氣，都跟森林息息相關，森林護管員在山上遇到的狀況很多，有來自天然氣候的變化，也可能被有毒的動物及植物傷害。

他並說，還有人為的危險，因為山上有非常多不肖民眾想盜取林木，森林護管員必須跟他們鬥智鬥力，然後通報警方協助，才能破獲，希望國人享受美好生態時，也能夠感念森林護管員的默默巡護與付出。

林華慶也分享，在森林護管員、警方的努力，以及全民響應下，盜伐林木事件近5年逐年降低，去年106年不到200件，更早以前曾有300、400件以上；型態也在變，過去整棵砍伐，近幾年已經很少發生整棵盜伐了。

但是森林護管員起薪僅2.6萬元。林華慶說，他們的工作性質特殊，不僅專業、也危險，林務局清楚，但是其他部門、一般民眾並不知道，所以不斷舉辦活動、用臉書及官網分享他們的工作事蹟，讓更多人了解，上週並呈報行政院爭取專業加給，不多、不到2000元。

今天獲頒傑出森林護管員的何啟文，36歲，是泰雅族人。不擅言詞的他說，喜歡走在森林，朋友介紹下報考，做了2年；遇到的危險很多，例如下雷雨溪水就暴漲，也會遇到有毒的蛇等動物。

他舉例，曾因嗅到檜木香氣而發現10幾人規模的山老鼠，專業訓練下知道他們曾推人落山，安全第一，所以先躲開，再通報警方，全案偵辦中；平常工作每天步行3、4公里是常態，有時近10公里，甚至淋著大雨走。

他也坦言，家人當然會擔心，但是他還想挑戰其他森林守護，不會放棄這個工作。現在在新竹林區管理處大溪工作站服務的他說，下次想到竹東工作站服務，因為離家比較近，藉此得以更常與家人相聚。（編輯：李錫璋）1070321