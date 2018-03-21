小抹香鯨擱淺 關渡國小即刻救援

（中央社記者梁珮綺台北21日電）一隻小抹香鯨昨天上午在新北市金山擱淺，緊急送到關渡國小救護，校長吳文德說，目前小抹香鯨已能繞著救護池游，盼能早日回歸大海。
小抹香鯨昨天在新北市磺港金青沙灘擱淺，身長約280公分，當時相當躁動、無外傷、較瘦，傍晚6時送入關渡國小，經過一晚照護，小抹香鯨已能浮、能游。
中華鯨豚協會理事長楊瑋誠告訴中央社記者，目前已做完血液檢查，後續還有超音波等其他檢查，等結果出爐後，才能評估下一步，「以前曾經救過小型海豚，救援救了4個月。」。
吳文德直呼能救援小抹香鯨很感動，盼小抹香鯨能早日恢復元氣、回歸大海。
關渡國小設置海洋教育資源中心，2年前與中華鯨豚協會簽訂鯨豚救護合作協議，萬一北台灣有鯨豚擱淺時，可在學校成立緊急救護站，提升鯨豚擱淺救援存活率。
吳文德告訴中央社記者，要救援鯨豚，必須要有場地、大量且乾淨的水源以及排水設施，剛好校內有一塊做資源回收的場地，條件合適，且救援鯨豚與海洋教育息息相關，二話不說同意簽訂，場地隨時「stand by」。
吳文德說，昨天中午接到通知，立刻與校內教師將資源回收場淨空、與中華鯨豚協會組裝救護池。
吳文德表示，今天利用朝會時間向學生進行機會教育，並邀請鯨豚協會的教育推廣專員介紹小抹香鯨在海洋中的生態位階、習性等，也安排孩子們實地觀看，讓他們又驚又喜。（編輯：黃瑞弘）1070321