小抹香鯨擱淺 關渡國小即刻救援

（中央社記者梁珮綺台北21日電）一隻小抹香鯨昨天上午在新北市金山擱淺，緊急送到關渡國小救護，校長吳文德說，目前小抹香鯨已能繞著救護池游，盼能早日回歸大海。

小抹香鯨昨天在新北市磺港金青沙灘擱淺，身長約280公分，當時相當躁動、無外傷、較瘦，傍晚6時送入關渡國小，經過一晚照護，小抹香鯨已能浮、能游。

中華鯨豚協會理事長楊瑋誠告訴中央社記者，目前已做完血液檢查，後續還有超音波等其他檢查，等結果出爐後，才能評估下一步，「以前曾經救過小型海豚，救援救了4個月。」。

吳文德直呼能救援小抹香鯨很感動，盼小抹香鯨能早日恢復元氣、回歸大海。