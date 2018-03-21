太空圓夢計畫下鄉 發射水火箭啟動

李進勇致詞表示，國人自主研發的「福衛五號」衛星去年8月25日升空後，國人的心情也跟著起伏，首次感受到「我們跟太空是那麼接近」，對浩瀚宇宙也有更深層的認識。

由國家實驗研究院太空中心、雲林縣政府共同主辦的太空科學教育月，今天在斗六市鎮東國小活動中心舉行揭幕儀式，由雲林縣長李進勇、國家實驗研究院長王永和、太空中心副主任余憲政等人以發射水火箭方式啟動。

（中央社記者江俊亮雲林縣21日電）雲林縣中小學太空科學教育月，今天以發射水火箭方式啟動，國家實驗研究院太空中心同時贈送衛星相關書籍給參與的30幾所學校。

他說，感謝國家太空中心「太空圓夢計畫」首站來到雲林，雲林的孩子一點都不輸給都會區，例如科技部長陳良基就是雲林子弟；期勉所有雲林學子，在太空圓夢計畫的開導啟發下，努力鑽研太空科技。

王永和表示，這次國研院太空圓夢計畫下鄉，同時舉辦太空科學探索體驗營，課程內容豐富有趣，包括國家太空計畫介紹、太空科學大競賽、福衛動手做、太空看家園、太空中的溫度計等活動，目前已有近600名學童報名。

他說，這次活動展示有1:10的「福衛五號」衛星及發射載具火箭，以及虎尾科技大學國際發明展得獎作品展示、太空科學探索體驗營等，希望參與者了解國家太空科技發展現況，增進太空科學教育知能，探究生活科技領域的奧秘。

王永和指出，國家太空中心負責研製人造衛星及航太科技，除了執行太空計畫外，也長期進行太空科學教育；為了縮短城鄉差距，今年開始進行偏鄉太空科學教育植耕課程，雲林縣是太空圓夢計畫下鄉的第一站。（編輯：李錫璋）1070321