影音／校園佳話　建國科大師生同獲優秀青年表揚

目前就讀建國科技大學機械工程系四年級的黃國霖，很有愛心，在大一時就加入愛心慈幼社並擔任過社長一職，他經常利用假日與服務伙伴一起到國民小學、育幼院、社區服務學童，也到東南亞國家擔任國際志工，慈幼社服務績效甚佳，榮獲全國社團評選特優。



▲建國科技大學慈幼社社長陳黃國霖與課外活動組組長林株啟，獲彰化縣政府頒獎表揚，校長陳繁興(中)十分開心。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

雖然已經卸下社長一職黃國霖仍抱持服務熱誠，課餘仍在建國科大國際合作和交流處服務來自東南亞留學生，讓這些來自異國的青年學子對彰化縣都有賓至如歸的感覺，能夠安心在彰化縣就學，今年學校推薦獲得彰化縣政府頒贈「107年大專優秀青年」可說實至名歸。

黃國霖在今年六月即將畢業，由於樂在工作，並有服務熱誠，已經錄取彰化縣某企業，畢業後立即可以全職上班，產學無縫接軌。黃國霖說，他高職就選擇就讀彰化縣國立二林工商機械科，大學進入建國科大機械工程系就讀，由於對車輛工程的興趣，他選擇車輛組，去年並到彰化縣一家大汽車修護廠實習，理論與實務結合，實習結束就被這家企業直接留用。

課外活動組組長林株啟，於彰化縣花壇國中畢業後即進入建國科大的前身建國工專就讀電機工程科五專部，畢業後直升建國技術學院電機工程系二技就讀，因品學兼優被學校留任，在學生事務處課外活動組協助輔導學生社團，這十幾年間更大力輔導社團在地服務深耕彰化，讓社團活動可以深入社會各階層、不論是國小營隊、社區關懷、機構服務、社會，如學生自治會、愛心慈幼社、建國青年社會服務隊、羅浮群等甚多服務性學生社團都曾經在他的輔導下於全國社團評選中獲得優等或一等佳績。

林株啟除了熱中在地學校服務外，也輔導辦理一卡皮箱環島服務，馬來西亞及菲律賓國際志工服務隊等。讓服務事蹟從校內到校外，從學校到社區，從大學到彰化，從縣內到縣外，從台灣到國際服務，讓服務事蹟遍地開花結果。其在校服務長達十七年績效卓著，並受到賞識，升任為課外活動組組長，今年獲得學校力薦，獲頒「107年彰化縣社會優秀青年」，作為青年榜樣，可說實至名歸。