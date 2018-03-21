三川內燒家傳藝術品　台中展出

中友百貨不只賣百貨，附設的時尚藝廊秉持藝術生活化理念，定期推出多元藝術展覽活動，即起邀請侘寂美企業社協同日本作陶藝術家中里博恒、中里博彥，舉辦「三川內燒 中里家展示 」，展出中里家在兼顧傳統美學中，琢磨出日本新美學瓷器的推進，更展出了傳承四百年的明治伊萬里古美術藝品，殊屬難得，歡迎參觀。
聞名於世的日本瓷器 「三川內燒」，在大英博物館中被評價為「世界上最具光澤的陶瓷器」。現供奉於九州 三川內天滿宮的「高麗媼」，為三川內燒的起源中里家的祖先。作品的主流為「染付」（也就是青花），以美麗的青花色調，呈現細緻的人物表情，及栩栩如生的花草紋樣。
▲即日起在台中中友百貨舉辦的三川內燒，中里家傳藝品展。（圖／金武鳳攝 , 2018.3.21)
藝術家中里博恒身為中里家第16代傳人，本次親自帶著家傳藝術品到中友時尚藝廊展出，中里博恒表示：中里家的藝品除了被大英博物館收藏之外，在法國羅浮宮也能見到中里家的藝術品，除此之外，中里家的藝術品也被FENDI精品總部相中，2017年在銀座開幕的GINZA SIX裡面的FENDI專賣店，全部使用中里家的花器。
因為中里家位於九州礦石產地，所以有著得天獨厚的優勢，製作出來的白瓷渾潤優美，工法細緻、釉料顏色雅緻，深受許多日本消費者的喜愛，透過此次「三川內燒 中里家展示 – 傳承四百年御用窯皇室獻上品」，展出中里家在兼顧傳統美學中，琢磨出日本新美學瓷器的推進，更展出了傳承四百年的明治伊萬里古美術藝品。
藝廊除了傳遞藝術之美，也積極作公益，侘寂美企業社特此提供一件總價值新台幣伍千元整陶器作品「三川内焼唐子小皿組」義賣，欲藉藝術的力量加乘，喚起有愛心的民眾共襄盛舉，此次所得義賣金額將全數捐贈給「甘霖慈善事業基金會」。