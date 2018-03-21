三川內燒家傳藝術品　台中展出

中友百貨不只賣百貨，附設的時尚藝廊秉持藝術生活化理念，定期推出多元藝術展覽活動，即起邀請侘寂美企業社協同日本作陶藝術家中里博恒、中里博彥，舉辦「三川內燒 中里家展示 」，展出中里家在兼顧傳統美學中，琢磨出日本新美學瓷器的推進，更展出了傳承四百年的明治伊萬里古美術藝品，殊屬難得，歡迎參觀。

聞名於世的日本瓷器 「三川內燒」，在大英博物館中被評價為「世界上最具光澤的陶瓷器」。現供奉於九州 三川內天滿宮的「高麗媼」，為三川內燒的起源中里家的祖先。作品的主流為「染付」（也就是青花），以美麗的青花色調，呈現細緻的人物表情，及栩栩如生的花草紋樣。