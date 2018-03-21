如興認列收購玖地分攤成本 減資補虧

（中央社記者韋樞台北21日電）全球牛仔褲最大製造商如興去年併購大陸玖地集團後，因須認列收購成本及發行新股費用，同時處理收購價格分攤，去年稅後虧3.69億元，董事會通過減資約12.59%以彌補虧損。

如興表示，去年8月1日順利併購玖地集團後，開始認列玖地集團的營收與獲利，董事會今天通過全年度合併營收為新台幣100.88億元，雖逐月如預期認列相關投資利益，但因收購首年，仍有相當的收購成本及發行新股相關費用需認列，同時須依照會計準則規定處理收購價格分攤，並調整認列相關費用，致去年全年淨損3億6998萬元。