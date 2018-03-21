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中央社

如興認列收購玖地分攤成本 減資補虧

中央社2018/03/21 20:09
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北21日電）全球牛仔褲最大製造商如興去年併購大陸玖地集團後，因須認列收購成本及發行新股費用，同時處理收購價格分攤，去年稅後虧3.69億元，董事會通過減資約12.59%以彌補虧損。

如興表示，去年8月1日順利併購玖地集團後，開始認列玖地集團的營收與獲利，董事會今天通過全年度合併營收為新台幣100.88億元，雖逐月如預期認列相關投資利益，但因收購首年，仍有相當的收購成本及發行新股相關費用需認列，同時須依照會計準則規定處理收購價格分攤，並調整認列相關費用，致去年全年淨損3億6998萬元。

為改善財務結構，提高未來每股獲利能力與淨值，如興董事會決議，減少實收資本額新台幣11億3752萬7550元以彌補累積虧損，銷除已發行股份1億1375萬2755股，用以彌補截至去年底的累積虧損，並提請今年度股東常會討論。

如興依目前實收資本額90億3434萬9490元計算，減資後實收資本額為78億9682萬1940元，發行股份為7億8968萬2194股，減資比率為12.5911395%。

如興指出，去年曾辦理過一次增資，額度為130億元，今年將視公司發展狀況或市場需求，不排除再辦增資，預計今年處理完畢收購價格分攤後，今年牛仔褲製造本業不會再虧損。（編輯：蘇志宗）1070321

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