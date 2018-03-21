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喜憨兒餐盒送偏鄉 Hebe：一份支持兩份愛

中央社2018/03/21 20:09
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者韋可琦、陳清芳台北21日電）喜憨兒做的麵包餐盒送到偏鄉溫暖小朋友的胃，公益行動持續10年，Hebe田馥甄今日擔任喜憨兒基金會公益大使，她說，這是一份支持兩份愛，是很值得的投資。

喜憨兒基金會今日與悠遊卡公司、萊爾富公司和代言人Hebe共同號召社會大眾捐款，募集餐盒送到偏鄉。不過，Hebe的出現，讓追星粉絲紛紛關心她的婚姻狀態及為何一直沒有更新臉書。

Hebe表示，自己很忙所以很少上臉書，不過之前特地抽空一天到喜憨兒的烘焙中心做麵包，憨兒就像老師一樣鼓勵她，發自內心的讚許就像天使一樣，「很想要工作時帶著他們給我真正的鼓勵」。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，10年前到屏東佳義國小送禮，發現他們如果要買麵包，必須得走十幾公里，因此決定把喜憨兒做的點心送到偏鄉。今年送餐盒計劃已邁入第10年，蕭淑珍認為必須要靠企業支持才能繼續走下去。

悠遊卡公司除了捐贈15台「自動體外心臟電擊去顫器」AED設備，讓喜憨兒能在安全的工廠工作，今日也捐出4500張悠遊卡。

悠遊卡公司董事長林向愷表示，悠遊卡公司秉持公益關懷社會，民眾捐款新台幣600元支持喜憨兒「送愛到部落-長期餐盒募集」計畫，可得到公益悠遊卡。（編輯：陳清芳）1070321

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