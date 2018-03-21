喜憨兒餐盒送偏鄉 Hebe：一份支持兩份愛

（中央社記者韋可琦、陳清芳台北21日電）喜憨兒做的麵包餐盒送到偏鄉溫暖小朋友的胃，公益行動持續10年，Hebe田馥甄今日擔任喜憨兒基金會公益大使，她說，這是一份支持兩份愛，是很值得的投資。

喜憨兒基金會今日與悠遊卡公司、萊爾富公司和代言人Hebe共同號召社會大眾捐款，募集餐盒送到偏鄉。不過，Hebe的出現，讓追星粉絲紛紛關心她的婚姻狀態及為何一直沒有更新臉書。

Hebe表示，自己很忙所以很少上臉書，不過之前特地抽空一天到喜憨兒的烘焙中心做麵包，憨兒就像老師一樣鼓勵她，發自內心的讚許就像天使一樣，「很想要工作時帶著他們給我真正的鼓勵」。