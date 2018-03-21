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中央社

家扶與國外童相見歡 劉奕兒感動落淚

中央社2018/03/21 20:07
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者韋可琦、陳清芳台北21日電）家扶基金會首度邀請9位國外扶助兒少與認養人代表、代言人劉奕兒見面。劉奕兒一看見領養女兒出現大螢幕，淚水不忍落下，呼籲社會大眾幫助弱勢孩童。

家扶基金會創辦30年，迄今幫助35國近6萬9000名國外孩童。今天蒙古、吉爾吉斯、越南、柬埔寨各兩名孩童、非洲南部內陸國史瓦濟蘭一名孩童與認養人首次見面，除了帶來異國表演，也交換見面禮，場面溫馨。

藝人劉奕兒去年隨家扶到史瓦濟蘭做志工，她表示，「他們的生活比我們還辛苦，但仍然心存滿足，是他們教我有勇氣面對每一天。」她與史瓦濟蘭男孩路福由共同完成向日葵畫作，希望帶給大家正向力量。她也說，其實每天只要省下35元就能幫助他們。

曾代表台灣到南非比賽的李文慶，由於當初經過貧民窟非常同情當地的孩子，因此與家扶結緣，至今他已認養300名孩童。李文慶表示，孩子不能決定自己的出生，個人的力量有限，希望善心人士認養更多兒童。

李文慶其中一名認養兒童David來自柬埔寨。David表示，父親受傷幾乎沒辦法工作，他必須打工幫助妹妹完成學業。受到家扶基金會的幫助他會繼續努力向學，完成當工程師的夢想。David送上一幅吳哥窟油畫，希望李文慶看到它就想到柬埔寨。

家扶基金會執行長何素秋表示，家扶除了在蒙古、吉爾吉斯、越南、柬埔寨、史瓦濟蘭5個國家直接設立分會，第6個位於約旦的分會已登記通過，準備認養當地400位來自敘利亞難民營的兒童，也很感恩目前已有40人登記認養。

家扶基金會呼籲，目前仍有2000名國外孩童等待認養，有意願的民眾每月可捐款700元，款項將用於孩童教育、生活必須品、改善當地社區和學校基礎設施等。（編輯：陳清芳）1070321

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