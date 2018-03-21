紀念李敖洛夫 書展緬懷現代詩領航人

（中央社記者黃旭昇新北21日電）作家李敖與「詩魔」洛夫日前先後病逝，新北市立圖書館紀念兩位文壇重量級人物，推出李敖與洛夫紀念書展。府中15特別舉辦「無岸之河」特映會追思洛夫，讓民眾可重溫其作品。

新北市府文化局今天發新聞表示，洛夫寫詩超過70年，與過世詩人余光中並稱「詩壇雙子星」，是台灣50年代詩壇的拓荒者之一。詩壇因洛夫的獨特、具有魔幻風格的寫作手法，稱他「詩魔」。

洛夫引領台灣詩壇發展，名作「石室之死亡」備受詩壇重視，他在1954年與張默等人共同創辦「創世紀」詩刊，擔任總編輯多年，號稱「創世紀鐵三角」。