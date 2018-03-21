王金平協調 陳宜民王定宇兩人握手和解

王金平表示，立委應彼此尊重，珍惜在立法院成為同事的好因緣，「政治是一時的，朋友是永遠的」，希望大家從此冤家變親家。

陳宜民與王定宇兩人在王金平居中協調下，今天下午在王金平辦公室達成和解。

立法院在105年12月6日院會處理攸關勞工週休二日修法案，朝野立委為爭奪主席台，發生激烈推擠衝突。陳宜民在105年12月8日前往台北地檢署按鈴控告王定宇涉犯殺人未遂、傷害罪。

(中央社記者王承中台北21日電）立法院於105年時審查勞基法週休二日修法爆發激烈衝突，國民黨立委陳宜民控告民進黨立委王定宇涉犯殺人未遂、傷害罪。兩人今天在前立法院長王金平協調見證下，握手達成和解。

王定宇說，在因政黨立場不同所導致的衝突中，對陳宜民造成不便與傷害感到抱歉，也謝謝立法院長蘇嘉全、王金平的協調。

陳宜民表示，上週出席王金平的生日宴時，有人建議「冤家宜解不宜結」，而他跟王定宇都是高雄人，自己應有肚量化解兩人的衝突，因此接受王定宇的道歉。

他說，蘇嘉全之前也有來出面協調，他昨天有致電邀請蘇嘉全一同到場，但因蘇嘉全另有行程，所以不克前來。

王金平稍後受訪表示，他日前跟王定宇到美國參訪，王定宇提起此事，而13日晚上，陳宜民出席台南友人幫他舉辦的慶生會，談起這件事，有人建議「冤家宜解不宜結」，陳宜民聽進去了，所以就安排在今天，讓兩人見面談一下。

王金平說，雙方之後會簽和解書，至於和解書的內容和形式，兩人會再談。（編輯：李淑華）1070321