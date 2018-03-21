瞭解民眾對司改是否有感 立委提案做民調

依據司法院提出的書面報告指出，這半年來推動的司改重點項目包括，完成國民參與刑事審判法草案、勞動事件法草案、犯罪被害人訴訟參與制度草案、少年事件處理法草案，規劃金字塔型訴訟及法院組織、研修法官評鑑制度、建構大法官審理案件新制等。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院秘書長呂太郎、法務部長邱太三等人，進行「司法改革國是會議落實情形之檢討－如何從人民觀點推動有感司法改革」專案報告。

（中央社記者王揚宇台北21日電）立法院司法及法制委員會今天邀請司法院秘書長等人做司改專案報告；多名立委提案，司法院應針對司法信任度做民調。並認為攸關法官淘汰機制的法官法修正案，應列最優先的改革項目。

至於司法院未來司改的規劃與展望，司法院表示會持續推動設置商業法院（庭）、整合ADR制度（訴訟外紛爭解決機制）報告、刑事程序法律的增修、研議修正行政訴訟機制，以及持續研修少年事件處理法，強化資源挹注及連結等。

多名立委發言指出，司改項目中有很多是大制度的改革，民眾不一定會「立即有感」，但淘汰「恐龍法官」相關議題，是社會大眾目前較有興趣、關注的題目，司法院應把增修法官法列為最優先的改革項目。

呂太郎表示，希望在這個會期結束前，將法官法修正草案送出。

此外立委吳志揚等人今天提出的臨時提案指出，在司法院發布「司法改革首次半年進度報告」後，外界仍認為司改無感，司法院應在每半年公布進度報告前，請具公信力的機構針對司法信任度進行民調，以便有效評估司改成效及瞭解民眾感受。（編輯：李錫璋）1070321