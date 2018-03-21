地方萬花筒》影音／體驗農趣助農民　高麗菜一顆20元

近日高麗菜價格崩盤，1公斤只有5塊，1顆大概12塊錢，一顆高麗菜價值比不上一顆茶葉蛋，農民苦笑，賠到連孫子的奶粉錢都陪進去了，埤頭鄉農民陳利種植高麗菜，近日成熟，光運費就超過賣價，全部賣的錢連農藥、肥料成本都不夠，陳利說，24日上午9時起開放民眾採高麗菜，自備鐮刀和大袋子，五顆100元，讓他回收一點血汗錢，地點在國道1號北斗交流道北上匝道路旁右側。



▲近日高麗菜進入採收期，但因為產量過多，盤商收購意願低，農民陳利決定採取開放農田，24日讓民眾採收並以低價出售，以降低損失。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

中華民國果菜合作社聯合社總經理林小萍指出，高麗菜去年量少價格飆漲，一顆超過一百元，今年春節過後，台北果菜市場休市導致一大堆高麗菜賣不出去，價格崩盤，近日天氣轉為炎熱，導致高麗菜、包心白菜都快速生長，造成供需失衡，21日的拍賣均價落在5塊錢之間。



▲近日高麗菜進入採收期，但因為產量過多，盤商收購意願低，農民陳利決定採取開放農田，24日讓民眾採收並以低價出售，以降低損失。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

埤頭鄉農民陳利種了將近五分地的高麗菜，有1萬多顆，看著高麗菜脀長快過熟，內心卻是又喜又憂，卻遇上價格慘跌，他說，因為市場價格低落，連盤商都不願意來採收，如果僱用人力採收又要多一筆支出，所以才想出開放讓民眾採收的想法。



▲近日高麗菜進入採收期，但因為產量過多，盤商收購意願低，農民陳利決定採取開放農田，24日讓民眾採收並以低價出售，以降低損失。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

林小萍21日到陳利的高麗菜園勘查，建議陳利不要耕鋤，且彰化縣也沒有耕鋤補助，乾脆開放讓民眾利用假日到田間自行採收，酌收成本費就行；陳利感嘆地說，高麗菜市面上的價格持續低迷，很多「菜販仔」來看菜都說難哦！不是搖搖頭而去，就是出價3元、4元，故意壓低價錢，然而這種價格根本是血本無歸。



▲近日高麗菜進入採收期，但因為產量過多，盤商收購意願低，農民陳利決定採取開放農田，24日讓民眾採收並以低價出售，以降低損失。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

陳利表示，他種的高麗菜將近4個月了，期間，還經歷嚴冬低溫的考驗，所以口感很不錯，甜又脆，不輸給高山高麗菜，同時沒有農藥殘留，品質優良。消費者可以安心食用。



▲近日高麗菜進入採收期，但因為產量過多，盤商收購意願低，農民陳利決定採取開放農田，24日讓民眾採收並以低價出售，以降低損失。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.21）

埤頭鄉民代表杜懿彩也在現場關心，她說，高麗菜用途廣泛，除當菜吃，做泡菜、包水餃、菜乾、高麗菜飯，風味都極佳，也在臉書等社群幫忙號召大家來「現採」高麗菜，彰化縣副縣長林明裕也希望大家呼朋引伴到田間「現採」高麗菜，幫幫菜農度過盛產過剩時期。