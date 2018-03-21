溫妮剛認愛李玉璽　立刻與別人偷約會

男團SpeXial成員風田日前為八大節目《娛樂百分百》的「風田好瘋癲」單元，錄製浪漫海邊約會一日遊，製作單位特別依照他喜歡的類型，邀請嬌小可愛的溫妮擔任嘉賓。由於外景拍攝當時，風田並不知道對方的感情狀態，近日獲知溫妮公開認愛，他除了大方獻上祝福，還不忘對李玉璽喊話：「抱歉調戲你的女友，因為那是節目效果，希望你可以理解，祝你們幸福。」他笑稱節目單元應該改成「風田好風流」。

風田模仿偶像劇中的情節，騎摩托車載溫妮在沙灘上快速奔馳，還以日本暴走族的姿態瘋狂甩尾，把她嚇得驚聲尖叫，連忙抓緊他，「她抓緊我衣服的時候，覺得好可愛。」他除了瞬間有心動的感覺，更坦承那是當天外景最幸福的時刻。一日甜蜜約會的尾聲，風田擺脫偶包，穿上露出臂膀和肚子的舞衣，搭配誇張的頭飾，賣力扭腰擺臀取悅女主角，還瘋癲地問她：「我有沒有很漂亮？」讓溫妮笑翻。