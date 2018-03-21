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華航首招24名實習空服 每航班最多1人

中央社2018/03/21 20:14
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪淑芬台北21日電）中華航空今天表示，將與4所學校產學合作，首次招募24名實習空服在華航短程區域航線服務，每航班最多只安排1名。民航局表示，實習空服只要通過完整訓練就不違法。

銘傳大學應用日語學系最近公告與華航產學合作實習申請資訊，實習時間是1年，每月飛行60小時，由華航提供每學期新台幣15萬元獎學金，另有全勤獎金。

這項公告在網路上引起討論，有網友質疑飛安問題；但也有網友回應，通過培訓就是合格空服，並無不可。

華航發布新聞稿說明，開放空服員產學合作案是由教育單位提出申請，目的在培育航空服務人才，配合大專院校及學子意願，參考一般產業開放實習生的作法並呈報主管機關，外界若惡意解讀，損及華航形象，一概追訴。

根據華航規劃，今年度將與高雄餐旅大學、萬能科技大學、中華科技大學及銘傳大學等4所大學合作試辦，給予實習生完整訓練及獎學金，但每航班最多只會安排1名實習空服上機，且只飛1天來回的短程區域航線，之後依照實習表現擇優錄取。

華航舉例，新加坡、韓國、歐美及南非等航空公司，都有類似實習空服產學合作制度，且現階段華航客艙並不缺人，主要是回應學界期望並配合國家政策。

華航表示，參與產學合作的實習空服，必須比照新進空服人員接受約2個月完整訓練，還要考核通過才可上機實習，加深實習生對航空服務的認識，協助了解職業適性，公司也可藉由合作，篩選出符合行業特性的人才。

民航局說，對主管機關來說，所有上機的空服員只要經過合格的訓練，且符合基本安全人力，就不違法。

華航表示，現有航班空服派遣人數都比法規要求標準高，實習空服的配置雖算在現有派遣人力內，因每航班最多才1人，不會影響法規要求安全人力標準，且機上艙門操作仍由正式空服員執行。（編輯：黃瑞弘）1070321

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