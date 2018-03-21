華航首招24名實習空服 每航班最多1人

（中央社記者汪淑芬台北21日電）中華航空今天表示，將與4所學校產學合作，首次招募24名實習空服在華航短程區域航線服務，每航班最多只安排1名。民航局表示，實習空服只要通過完整訓練就不違法。

銘傳大學應用日語學系最近公告與華航產學合作實習申請資訊，實習時間是1年，每月飛行60小時，由華航提供每學期新台幣15萬元獎學金，另有全勤獎金。

這項公告在網路上引起討論，有網友質疑飛安問題；但也有網友回應，通過培訓就是合格空服，並無不可。

華航發布新聞稿說明，開放空服員產學合作案是由教育單位提出申請，目的在培育航空服務人才，配合大專院校及學子意願，參考一般產業開放實習生的作法並呈報主管機關，外界若惡意解讀，損及華航形象，一概追訴。