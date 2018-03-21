賴清德與柯文哲達共識 翡翠專管費各出一半

（中央社記者梁珮綺、顧荃台北21日電）台北市長柯文哲與行政院長賴清德今天座談，雙方達成協議，扣除自償率的4億元後，中央與北市府各負擔新台幣8億元建置翡翠原水管，預計111年通水。

民國104年蘇迪勒颱風來襲，導致供應大台北地區用水的南勢溪泥沙暴增，原水呈高濁度，導致淨水場難以負荷，台北市自來水黃濁3天，引爆民怨，當時，柯文哲便提出翡翠專管計畫，即在翡翠水庫下游北勢溪新設取水口及原水管，直接引水庫低濁度原水至淨水場。

柯文哲今天下午率領市政團隊與行政院長賴清德的行政團隊針對各項業務進行交流，會後受訪表示，在會議中與賴清德達成共識，扣掉自償率的4億元後，剩下16億元，由中央與地方各負擔一半，他稱讚賴清德很「阿莎力」。