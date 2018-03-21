蔡總統感謝美通過台旅法 展台美密切關係

（中央社記者呂欣憓台北21日電）總統蔡英文今天表示，感謝美國政府和國會通過台灣旅行法，美國官員訪台的數量持續增加，討論的議題從電子經濟到新南向政策，這些都顯示了台美深遠且密切的雙邊關係。
台北美國商會晚間在台北君悅酒店舉辦2018謝年飯晚宴，蔡總統應邀發表演講，美國國務院亞太副助理國務卿黃之瀚（Alex Wong）也應邀與會致詞。這是台北美國商會舉辦的第50屆謝年飯晚宴，用意在感謝台灣政府官員、企業界和學界過去1年和外商團體的互動。
蔡總統致詞時，感謝黃之瀚的到訪，黃之瀚曾經是美國參議員湯姆‧柯頓（Tom Cotton）的外交顧問，在國會山莊裡，是強健台美關係中重要的一份子；現在黃之瀚身為亞太副助卿，她知道在確保穩定的亞太安全環境上，會扮演一個重要的角色。
蔡總統開玩笑表示，她知道黃之瀚畢業於哈佛法學院，她對這間學校「很感冒」，因為哈佛法學院當年沒有錄取她。
蔡總統說，美國商會每年的白皮書報告，反映了商界的意見，這對台灣政府來說是很重要的期中報告，美國商會在台美經貿夥伴關係中扮演重要的角色。
蔡總統提到，幾天前，美國總統川普簽署通過台灣旅行法，很感謝川普政府和國會支持這項法案，也感謝黃之瀚和其他國務院官員到訪。看到訪問台灣的美國官員數量持續成長，討論的議題從電子經濟到新南向政策，這些都顯示了台美深遠且密切的雙邊關係。
她說，去年美國川普政府宣布對台軍購，展示了美國對台灣安全不變的承諾，感謝美國的支持；此外，台美之間觀光互訪人次是前所未有的高，台美之間的飛航班次持續也成長，透過「自動查驗通關系統（e-Gate）」，她希望看到今年的互訪人次再增加。
蔡總統也提到，美國在台協會（AIT）在內湖的新館6月要落成，她開玩笑表示，不知道的人可以去問房仲，而就她所知，這是美國在全球少數新落成的辦公室，展示了美國對台灣堅定的承諾，她已經寫在行程表上了，「我保證我會去」。（編輯：李淑華）1070321