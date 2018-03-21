蔡總統感謝美通過台旅法 展台美密切關係

（中央社記者呂欣憓台北21日電）總統蔡英文今天表示，感謝美國政府和國會通過台灣旅行法，美國官員訪台的數量持續增加，討論的議題從電子經濟到新南向政策，這些都顯示了台美深遠且密切的雙邊關係。

台北美國商會晚間在台北君悅酒店舉辦2018謝年飯晚宴，蔡總統應邀發表演講，美國國務院亞太副助理國務卿黃之瀚（Alex Wong）也應邀與會致詞。這是台北美國商會舉辦的第50屆謝年飯晚宴，用意在感謝台灣政府官員、企業界和學界過去1年和外商團體的互動。

蔡總統致詞時，感謝黃之瀚的到訪，黃之瀚曾經是美國參議員湯姆‧柯頓（Tom Cotton）的外交顧問，在國會山莊裡，是強健台美關係中重要的一份子；現在黃之瀚身為亞太副助卿，她知道在確保穩定的亞太安全環境上，會扮演一個重要的角色。