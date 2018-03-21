臺企銀新任總座施建安：目標拚年獲利百億元 爭取替員

臺灣企銀 (2834-TW) 今 (21) 日舉行新舊總經理交接典禮，臺企銀總經理周燦煌屆齡退休，由原彰銀總經理施建安轉任。新任臺企銀總座施建安表示，自己從基層做起，一生都在銀行度過，這次轉任臺企銀會以年獲利百億元為目標，且若達成目標會爭取幫員工加薪，讓臺企銀員工的薪資達到同業水準。

施建安表示，臺企銀每年都在成長，獲利突破百億元，並非不可能的任務，且仔細研究過臺企銀獲利結構，公司資產上兆元，只要財務部和財富管理處操作得宜，要達到年獲利逾百億元的目標，並不是問題。而他也多次強調，若順利達成目標，希望常董支持幫員工加薪，同事工作會更有幹勁，將來業務會做得更好。