王令麟想出國高院沒點頭 東森：絕不會出境不回

王令麟日前出席東森購物舉辦的「2018新零售趨勢大會」，對於解除限制出境遭北檢抗告，他回應，「世事難料」，同時期盼結果盡快出爐，因為被限制出境12年，「護照也沒有了，現在是無護照之人」，尚需要辦理的時間。

東森集團總裁王令麟日前以赴越南參加國際商港開發案為由，聲請暫時解除限制出境獲北院裁准，經高院撤銷發回更裁仍獲准。北檢再提抗告，高院今天二度撤銷，發回北院更裁。

（中央社記者江明晏台北21日電）東森集團總裁王令麟聲請暫時解除限制出境，高院今天二度撤銷，發回北院更裁；東森國際表示，重大投資案必須審慎，企業主親自考察環境，絕不會出境不回，認為沒有擋的理由。

東森國際發言人鄭應娜今天對中央社記者表示，總裁(王令麟)主要是為集團未來發展方向及配合政府的南向政策，此重大投資案必須更加審慎，因此才率隊前往越南考察投資環境，絕對不會有如北檢所擔心出境不回問題。

她進一步說，王令麟能出國看重大投資案，對集團與國家發展都是正向，否則這麼大的投資案，其他人也不敢作主，企業主親自前往觀察當地環境，才能做出判斷與決策，加上南下也是政府政策，「認為國家沒有擋的理由」。

她也透露，王令麟曾說「死也要死在工作上」，對於一個熱愛事業、果斷、行動派的領導人，檢方實在沒有理由一再阻撓，檢方擔心王令麟不會回來，「這是不可能的事」；王令麟更曾感嘆，如果今天早一點出來，親自在第一線掌握，大陸有些事業也不只是今天這樣而已。

東森集團2月時宣布，有計畫在越南進行永安港大型投資案，投資金額高達15億美元，東森集團將結合包括國內外大型企業集團及金融機構等共同投資，在越南政府邀請下王令麟規劃於近期率領包括國內外有投資意願的企業代表組團赴越南實地考察，但目前王令麟聲請暫時解除限制出境的程序仍在進行中。（編輯：林淑媛）1070321