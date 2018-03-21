台北杜鵑花季開幕 日本久留米市長感動

杜鵑花季除了提供遊客賞花，4月1日起將舉辦野餐音樂會。3月24日與在地里長合作，在新生南路首度舉辦「幸福嘉年華」市集音樂會活動。3月18日起由台北市立交響樂團、師大音樂系等領軍的「杜鵑花古典音樂祭」，也舉辦大安區與中正區的走讀活動。

為期1個月的2018台北杜鵑花季活動14日展開，今天在捷運大安森林公園站陽光大廳舉行開幕式。台北市政府副秘書長李文英在開幕式中表示，今年第二度舉辦台北杜鵑花季活動，邀請很多旅館業者共襄盛舉，提供住宿打折、優惠措施。

（中央社記者楊明珠台北21日電）台北市政府因去年首度舉辦台北杜鵑花季活動頗受好評，今年擴大舉辦，邀請日本福岡縣久留米市參與。久留米市長大久保勉在今天的開幕式中說，看到會場有久留米杜鵑花相當感動。

李文英表示，今年台北市政府首度開啟與日本福岡縣久留米市杜鵑花季活動的交流，她很感謝久留米市長大久保勉特地到台北參加開幕式，兩市將會有更進一步在種花技術、文化活動及產業化商品上的交流，這代表杜鵑花季活動的在地化、產業化、國際化。

大久保勉表示，開幕式會場上有久留米杜鵑花，久留米杜鵑花的美與台北市容的美互相輝映，讓他內心很感動。

他認為，台北市民和久留米市民都有愛花的傳統，希望藉由杜鵑花季的交流，進一步締結為姊妹都市，一起開拓新局。

被問到台北市與久留米市的杜鵑花季有何不同時，大久保勉表示，兩市的杜鵑花同樣美不勝收，是活力的象徵，綠葉搭配美麗的花色，讓市容增添了許多魅力。不同點是，久留米的杜鵑花樹很多，開花時可看到整區紅或整區白的壯麗美景，他認為台北市可以再種多一點杜鵑花樹。

下個月5日至5月5日，久留米市將舉辦第61屆杜鵑花季活動，下個月21、22日將舉辦名為「久留米杜鵑花行進」，結合大自然、歷史、藝術及文化的健行活動。大久保勉邀請台灣民眾到久留米賞花並享受走在開滿杜鵑花道的幸福感。

開幕式上，台北最有人氣的吉祥物熊讚把自己包裝成禮物，帶著杜鵑花季特別版的小熊讚送給大久保勉。頭戴著杜鵑花花圈的熊讚、台北市副秘書長李文英、久留米市長大久保勉、觀光傳播局局長陳思宇等人一同揭開2018年台北杜鵑花季序幕。

到去年年底為止，台北市的杜鵑花約有61萬6000株，今年春天天氣較暖，杜鵑花盛開，以花季活動主要區域城南來說，從萬華車站周邊的艋舺大道、中華路一段、二二八和平公園、中央藝文公園（華山大草原）、仁愛路一至三段到這次杜鵑花季活動的主要區域大安森林公園、新生南路三段、台大校園等，目前都可看到杜鵑花盛開的美景。1070321