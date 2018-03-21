退捐風暴 張善政：依法善款運用未排除產業

（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）花蓮地震善款監督委員會召集人張善政今天表示，災害防救法中善款運用並未排除產業，許多意見領袖因接觸錯誤資訊而誤解，希望大家在評論前都能先了解，不要被謠言煽動，讓花蓮的災後重建能夠盡快回復平靜。

0206大地震重創花蓮，民眾發揮人飢己飢的愛心，捐款至今約新台幣21億元，盼助受災戶能夠重建、重生，但善款計劃將其中8億元用在觀光、石材業紓困補助，引發爭議，部分捐款者不滿、痛批並要求退款，演變為「退捐」風暴。

部份民眾質疑的捐款對觀光、石材業紓困補助各4億元如何分配的？